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德州少年失蹤8年被媽媽「囚禁當性奴」　下藥逼迫他扮演爸爸

▲▼美國德州一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的少年，過去8年都被當作失蹤人口。（圖／翻攝自德州失蹤人口協尋中心）

▲美國德州一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的少年，過去8年都被當作失蹤人口。（圖／翻攝自德州失蹤人口協尋中心）

記者林彥臣／綜合報導

美國德州休士頓一位名叫法里亞斯（Rudy Farias）的少年在2015年失蹤，當時年僅17歲，家人聲稱，法里亞斯出門遛狗之後就人間蒸發，直到今年7月1日他被發現倒臥在一間教堂門口，經過警察確認身分後，不但發現他就是失蹤8年的法里亞斯，而且還被爆出，其實8年來他都被媽媽囚禁，下藥控制成為性奴要「扮演爸爸」。

根據《每日郵報》報導，法里亞斯7月1日在門口被發現時，全身多處瘀傷與割傷，而且意識不清，警方獲報後，調查出他的真實身分，就是失蹤8年的法里亞斯。

隨後附近鄰居卻表示，經常見到法里亞斯出現在社區裡，但是沒有人知道他是失蹤人口。警方深入調查後才發現，法里亞斯在當年報案隔天就平安回到家裡，這8年來其實一直都跟媽媽桑塔納（Janie Santana）同住，但是每當警方前往家中查訪時，媽媽卻謊稱法里亞斯是自己的侄子，兒子還是下落不明。

警方在5日偵訊桑塔納過後，一度將她上銬，但是地區檢察官訊後卻是「不起訴」處分，警方只能讓她跟法里亞斯一起離開。

一名當地社區運動人士Quanell X在6日出面指控，法里亞斯告訴他，這幾年來一直遭到母親下藥囚禁當性奴，被迫「扮演爸爸」，幾乎每個晚上都全身赤裸跟媽媽上床。

Quanell X指出，法里亞斯告訴他，「我厭倦了像奴隸一樣的生活」，所以才趁機偷開媽媽的車逃走，後來在教堂外發生車禍，才會全身瘀傷。

法里亞斯的親戚們隨後也召開記者會，力挺Quanell X的說法，認為因為桑塔納的丈夫生前也是一名警員的關係，所以有機會能夠認識很多當地警員，這也是她能夠長期隱瞞真相的原因。

可是休士頓警方6日卻對外表示，目前沒有跡象顯示，法里亞斯曾遭母親性虐待，法里亞斯選擇跟母親同住，現在很安全，相關案情也還在持續調查當中。

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