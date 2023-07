德州少年失蹤8年被媽媽「囚禁當性奴」　下藥逼迫他扮演爸爸

▲美國德州一位名叫法里亞斯(Rudy Farias)的少年,過去8年都被當作失蹤人口。(圖/翻攝自德州失蹤人口協尋中心)



記者林彥臣/綜合報導

美國德州休士頓一位名叫法里亞斯(Rudy Farias)的少年在2015年失蹤,當時年僅17歲,家人聲稱,法里亞斯出門遛狗之後就人間蒸發,直到今年7月1日他被發現倒臥在一間教堂門口,經過警察確認身分後,不但發現他就是失蹤8年的法里亞斯,而且還被爆出,其實8年來他都被媽媽囚禁,下藥控制成為性奴要「扮演爸爸」。

根據《每日郵報》報導,法里亞斯7月1日在門口被發現時,全身多處瘀傷與割傷,而且意識不清,警方獲報後,調查出他的真實身分,就是失蹤8年的法里亞斯。

隨後附近鄰居卻表示,經常見到法里亞斯出現在社區裡,但是沒有人知道他是失蹤人口。警方深入調查後才發現,法里亞斯在當年報案隔天就平安回到家裡,這8年來其實一直都跟媽媽桑塔納(Janie Santana)同住,但是每當警方前往家中查訪時,媽媽卻謊稱法里亞斯是自己的侄子,兒子還是下落不明。

警方在5日偵訊桑塔納過後,一度將她上銬,但是地區檢察官訊後卻是「不起訴」處分,警方只能讓她跟法里亞斯一起離開。

AT 6: Neighbors shared this video of a conversation with Rudy Farias’ mom last night. She talks about police wanting to arrest her for hiding her son. I spoke w/ Rudy’s cousin who called police in 2018 after family saw him at his moms house. @KPRC2 https://t.co/2PKNJi6z9q pic.twitter.com/GDCVsYkeEu