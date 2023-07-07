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紙鈔飄呀飄！他騎車「包包爆開」200萬飛滿地　後方駕駛樂歪狂撿

記者張方瑀／綜合報導

菲律賓一名男子日前收取大量現金後，準備前往銀行匯款，結果才剛騎車離開不到50公尺，就有人提醒他注意後方，原來是他放紙鈔的包包破裂，價值上百萬的紙鈔在公路上漫天亂飛，也有許多用路人停下來狂撿，男子還跪求這些人將錢還給他。

▲▼他騎車「包包爆開」200萬飛滿地畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲只見整條宿霧南岸公路上都是紙鈔，許多汽機車駕駛都停下來狂撿。（圖／翻攝自Facebook）

根據《每日郵報》報導，菲律賓男子巴里恩托斯（John Mark Barrientos）在一間賣場負責管理電子錢包儲值機器，他4日將機器內的錢領出準備前往銀行，結果他騎車上路後，沒注意到裝紙鈔的包包壞了，一張張白花花的紙鈔從包包裡飛了出來。

有一名剛好經過這段路的機車騎士就po出他的行車紀錄器畫面，只見整條宿霧南岸公路上都是紙鈔，許多汽機車駕駛都停下來狂撿。巴里恩托斯說，「我從後照鏡看到錢飛出來，我立刻停下來撿，但其他人也都在撿。」

▲▼他騎車「包包爆開」200萬飛滿地畫面曝。（圖／翻攝自Facebook）

▲巴里恩托斯留著眼淚絕望地打著電話求助。（圖／翻攝自Facebook）

巴里恩托斯說，這些紙鈔大概有300萬到400萬披索（約台幣166萬至220萬元），他留著眼淚絕望地打著電話求助，同時向周圍的人懇求將錢還他，但仍有不少人拿了錢就跑。當警察趕到時，設法追回了其中208萬披索。

宿霧市警察局局長指出，警方正在透過路人拍攝的畫面調查這起事件，呼籲有拿走錢的人應該盡速歸還，若是強佔可能會面臨法律訴訟。

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