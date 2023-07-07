義大利養老院半夜竄火舌！　至少6人死亡、81人送醫

▲義大利米蘭一間養老院7日半夜發生火警。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

義大利米蘭一間養老院在當地時間7日半夜發生火警，目前已知造成6人死亡、81人受傷送醫，其中3人傷勢嚴重。據了解，火勢很快就被消防人員撲滅，而罹難者中有2人遭燒死，其餘皆是遭濃煙嗆死。

#Milano, incendio in piena notte in una casa

di riposo: 6 morti, 2 feriti gravi, 81 ricoverati



Vittime cinque donne e un uomo



Fiamme in residenza per anziani Casa dei Coniugi, proprietà del Comune, gestita dalla coop Proges che controlla 300 strutture in 11 regioni#7luglio pic.twitter.com/zGwt4laktQ — Tv2000.it (@TV2000it) July 7, 2023

根據《路透社》報導，位於米蘭的Casa dei Coniugi養老院在當地時間7日半夜1時許發生火警，儘管火勢很快就受到控制，但消防隊長指出，現場濃煙相當大，導致能見度極低，加上許多受困住戶必須依靠輪椅移動，讓現場救援行動更加複雜。

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）表示，起火點疑似其中一間房間，住在裡面的2名女性住戶不幸葬身火窟，而除了這2人是被燒死之外，其餘4名罹難者皆是死於濃煙，「這間養老院容納了167人，情況可能會更糟，但6人死亡仍是非常沉重的數字。」