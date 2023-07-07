看新聞想起要兌獎　女晚了一年才發現中樂透「差點錯過3千萬元」

▲女子遲了一年才發現自己中獎。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名女子近來看新聞才發現，約在1年前所買的彩券竟然中了美元100萬元（約台幣3千多萬元）大獎，讓她成功在領獎期限到期前通知彩券公司，最後選擇以終身方式領取，每月皆可獲得美元1千元（約台幣3萬多元）獎金。

身為郵政退休員工的女子普拉瑪(Genine Plummer)，2022年5月26日在紐約貝肖爾(Bay Shore)當地商店購買了Cash4Life彩券，然而購買後卻一直沒有兌獎，近來看到新聞提醒最後領獎期限即將到期，好奇拿出多張彩券核對，發現自己竟然中了二獎。

Genine Plummer of Islip has won the Cash4Life second prize of $1,000 a week for life. The win came just days before the ticket was set to expire leaving Genine “in shock with everything and amazed.” #newyorklottery #pleaseplayresponsibly #Mustbe18+ pic.twitter.com/TQE8GFt3iG — New York Lottery (@newyorklottery) June 30, 2023

普拉瑪領獎時開心表示，「這一切把我嚇壞了，也覺得很不可思議，腦袋現在超混亂」。樂透公司表示，普拉瑪所中的二獎美元100萬元，可以選擇一次性領取或是終身分期領取。

普拉瑪最後選擇分期領取獎金，每月皆可獲得美元1千元獎金，她以自身的經歷鼓勵大眾，「像我一樣繼續買下去，並且記得檢查你的彩券，尤其當你手中積了很多張彩券時」。