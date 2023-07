看新聞想起要兌獎　女晚了一年才發現中樂透「差點錯過3千萬元」

▲女子遲了一年才發現自己中獎。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約一名女子近來看新聞才發現,約在1年前所買的彩券竟然中了美元100萬元(約台幣3千多萬元)大獎,讓她成功在領獎期限到期前通知彩券公司,最後選擇以終身方式領取,每月皆可獲得美元1千元(約台幣3萬多元)獎金。

身為郵政退休員工的女子普拉瑪(Genine Plummer),2022年5月26日在紐約貝肖爾(Bay Shore)當地商店購買了Cash4Life彩券,然而購買後卻一直沒有兌獎,近來看到新聞提醒最後領獎期限即將到期,好奇拿出多張彩券核對,發現自己竟然中了二獎。

Genine Plummer of Islip has won the Cash4Life second prize of $1,000 a week for life. The win came just days before the ticket was set to expire leaving Genine “in shock with everything and amazed.” #newyorklottery #pleaseplayresponsibly #Mustbe18+ pic.twitter.com/TQE8GFt3iG