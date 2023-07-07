IAEA署長：未替「日本核廢水排放」背書　暗示專家意見鬧分歧

▲國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

聯合國國際原子能總署（IAEA）4日發表評估報告指出，日本預定排放的核處理水放射性成分對人類或環境產生的影響微不足道；日本核監管機構也做出最終批准，福島核電廠廢水將在今夏排入海。不過，IAEA署長接受訪問時表示，這份報告並非替日本背書，且暗示內部專家意見確實有分歧。

聯合國旗下國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）接受《路透社》訪問時被問到，撰寫評估報告時內部專家是否有分歧；他表示，「我聽到有人這麼說，但是，我們發表的評估內容在科學上是無可挑剔的。」

羅西指出，沒有專家直接向他提出疑慮，而他也未詳細說明是如何聽到這樣的說法。

▲葛羅西4日與日本首相岸田文雄會面，並親自遞交福島核廢水排海的評估報告。（圖／達志影像／美聯社）



日本計畫排放的核處理水量，相當於500座奧運規模的泳池水量，而IAEA在評估報告中指出，日本政府決定將福島第一核電廠的「核處理水」排放進太平洋的計畫符合國際安全標準，認為對人體所造成的健康影響輕微至可以被忽視。

面對中國、南韓的質疑聲浪，葛羅西表示，IAEA的評估報告不等於替排放核廢水背書，東京必須做出最終的決定，「我們並沒有認可這項計畫，或是建議這麼做。我們是說，這項計畫符合標準。」

葛羅西強調，「我們不會選邊站。我沒有站在日本一方，也沒有站在中國或韓國任何一方。這套標準放諸四海皆準。」

這個由國際原子能總署於2021年成立、負責檢視日本排放核處理水計畫的國際工作小組，還包含了來自阿根廷、澳洲、加拿大、法國、馬紹爾群島、韓國、俄羅斯、英國、美國及越南的成員。

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