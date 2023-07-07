安倍街頭演說遇刺亡　明屆滿周年！奈良設「獻花台」哀悼引反彈

▲ 安倍去年7月8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）
記者陳宛貞／綜合報導
日本前首相安倍晉三去年7月8日在奈良發表街頭演說中遇刺身亡，明（8）日將屆滿周年。事發後日本政界及社會為了是否舉行國葬嚴重分歧，如今支持者申請在案發現場附近設置獻花台，有路過民眾雙掌合十哀悼，卻也有反對團體提出請願書要求取消。
現場付近に献花台設置 有志団体、安倍元首相一周忌の８日にhttps://t.co/TnqPF7aNl9— 産経ニュース (@Sankei_news) July 5, 2023
奈良市の近鉄大和西大寺駅北側の現場付近に献花台を設置すると発表した。午前９時～午後５時に受け付け、安全上の理由から供え物は花のみとし、気象警報が発表された場合は中止する。
安倍遇刺距今近一年，日本電視台報導，由奈良縣自民黨議員組成的志願團體事先向警方及市政府申請路權，在案發現場以東約5公里的「三笠霊苑」設置獻花台，已獲當局批准，8日上午9時至下午5時（台灣上午8時至下午4時）開放獻花，為安全起見，不接受鮮花以外的供品。但仍有市民團體6日向市政府提交請願書，以可能造成交通問題為由，要求撤回道路使用許可。
▲▼ 安倍中槍倒地，緊急送醫搶救。（圖／路透社、達志影像／美聯社）
回顧這起震驚國際的悲劇，安倍去年7月8日為替參議院大選助選，在奈良市「大和西大寺」車站前發表演說，遭42歲嫌犯山上徹也持自製手槍近距離連開2槍，頸部中彈當場倒地，出動直升機送醫搶救，仍於下午5時3分在妻子安倍昭惠陪伴下離世，因左側動脈嚴重受損，失血過多而死。
主治醫師福島英賢說明，安倍送院前已心肺停止，並未恢復意識，到院後馬上進行手術，以找出出血部位並進行止血，發現他的頸部有2處傷口，相距約5公分，深度可達心臟，導致心臟與大血管損傷引發心肺停止，心臟也有一個疑似子彈造成的巨大傷口，但未在體內發現子彈或彈殼。
這起暗殺事件引發外界質疑警方維安太過鬆散，當時現場雖部署警視廳與奈良縣警察共7人作為特警，還有15名奈良縣黨分部工作人員，共20多人負責維安，卻沒能擋下嫌犯，因此招來各方撻伐。
▲ 山上案發後在現場被捕。（圖／路透、達至影像／美聯社）
嫌犯山上犯案後當場被捕，他2002至2005年間在海上自衛隊擔任3年期自衛官，接受槍枝構造及使用方法等相關教育，且每年約實施1次步槍實彈射擊訓練，必須學習如何拆解或組裝步槍。
山上起初對犯案動機說詞反覆，後來才坦承是因認定安倍外公岸信介與宗教團體統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會）關係密切，才會起意謀殺。山上母親1998年開始篤信統一教，不僅變賣祖產，甚至連一家人同住的房子也賣掉，捐給教會的金額超過1億日幣（約新台幣2176萬元），導致全家破產，山上因此對教會心生怨恨。
▲▼ 安倍國葬引起反彈，民眾上街抗議。（圖／路透）
安倍逝世後，首相岸田文雄宣布於同年9月27日舉行國葬，卻掀起一連串爭議，使得岸田內閣支持率連續數月創新低。政府最初稱將編列2.5億日幣（約新台幣5535萬元）預算，包括場地租借、布置及防疫措施，但後續納入維安、接待外賓的總預算卻高達16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），招來浪費公帑的批評聲浪。
日本政府原定邀請6400人參加，不過最終確定到場的僅4300人，包含美國副總統賀錦麗、印度首相莫迪、德國前總理梅克爾等海外政要，台灣則是由總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團參加。
▲▼ 各國政要出席安倍國葬，台灣代表團包括王金平、蘇嘉全、謝長廷。（圖／達志影像／美聯社、路透）
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