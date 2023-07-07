安倍街頭演說遇刺亡　明屆滿周年！奈良設「獻花台」哀悼引反彈

▲ 安倍去年7月8日上午遭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

日本前首相安倍晉三去年7月8日在奈良發表街頭演說中遇刺身亡，明（8）日將屆滿周年。事發後日本政界及社會為了是否舉行國葬嚴重分歧，如今支持者申請在案發現場附近設置獻花台，有路過民眾雙掌合十哀悼，卻也有反對團體提出請願書要求取消。

安倍遇刺距今近一年，日本電視台報導，由奈良縣自民黨議員組成的志願團體事先向警方及市政府申請路權，在案發現場以東約5公里的「三笠霊苑」設置獻花台，已獲當局批准，8日上午9時至下午5時（台灣上午8時至下午4時）開放獻花，為安全起見，不接受鮮花以外的供品。但仍有市民團體6日向市政府提交請願書，以可能造成交通問題為由，要求撤回道路使用許可。

▲▼ 安倍中槍倒地，緊急送醫搶救。（圖／路透社、達志影像／美聯社）

回顧這起震驚國際的悲劇，安倍去年7月8日為替參議院大選助選，在奈良市「大和西大寺」車站前發表演說，遭42歲嫌犯山上徹也持自製手槍近距離連開2槍，頸部中彈當場倒地，出動直升機送醫搶救，仍於下午5時3分在妻子安倍昭惠陪伴下離世，因左側動脈嚴重受損，失血過多而死。

主治醫師福島英賢說明，安倍送院前已心肺停止，並未恢復意識，到院後馬上進行手術，以找出出血部位並進行止血，發現他的頸部有2處傷口，相距約5公分，深度可達心臟，導致心臟與大血管損傷引發心肺停止，心臟也有一個疑似子彈造成的巨大傷口，但未在體內發現子彈或彈殼。

這起暗殺事件引發外界質疑警方維安太過鬆散，當時現場雖部署警視廳與奈良縣警察共7人作為特警，還有15名奈良縣黨分部工作人員，共20多人負責維安，卻沒能擋下嫌犯，因此招來各方撻伐。

▲ 山上案發後在現場被捕。（圖／路透、達至影像／美聯社）

嫌犯山上犯案後當場被捕，他2002至2005年間在海上自衛隊擔任3年期自衛官，接受槍枝構造及使用方法等相關教育，且每年約實施1次步槍實彈射擊訓練，必須學習如何拆解或組裝步槍。

山上起初對犯案動機說詞反覆，後來才坦承是因認定安倍外公岸信介與宗教團體統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會）關係密切，才會起意謀殺。山上母親1998年開始篤信統一教，不僅變賣祖產，甚至連一家人同住的房子也賣掉，捐給教會的金額超過1億日幣（約新台幣2176萬元），導致全家破產，山上因此對教會心生怨恨。

▲▼ 安倍國葬引起反彈，民眾上街抗議。（圖／路透）

安倍逝世後，首相岸田文雄宣布於同年9月27日舉行國葬，卻掀起一連串爭議，使得岸田內閣支持率連續數月創新低。政府最初稱將編列2.5億日幣（約新台幣5535萬元）預算，包括場地租借、布置及防疫措施，但後續納入維安、接待外賓的總預算卻高達16億5000萬日幣（約新台幣3億6093萬元），招來浪費公帑的批評聲浪。

日本政府原定邀請6400人參加，不過最終確定到場的僅4300人，包含美國副總統賀錦麗、印度首相莫迪、德國前總理梅克爾等海外政要，台灣則是由總統蔡英文指派台灣日本關係協會會長蘇嘉全、立法院前院長王金平及駐日本代表謝長廷組成代表團參加。

▲▼ 各國政要出席安倍國葬，台灣代表團包括王金平、蘇嘉全、謝長廷。（圖／達志影像／美聯社、路透）