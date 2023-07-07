表情符號別亂按！法院認證「比讚」等同簽名　他慘賠近200萬

▲表情符號（Emoji）成為現代人使用訊息溝通的重要工具。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

加拿大薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）法院裁定，豎起大拇指「比讚」的表情符號，與簽名具有相同效力，也可以代表同意合約，因此宣判被告必須支付8.2萬加幣（約新台幣192萬元）違約金。

2021年3月，農業投資公司「South West Terminal」有意購買86噸亞麻，買家米克爾伯勒（Kent Mickleborough）在通話結束後，傳送一張合約照片，並附上文字訊息「請確認亞麻合約」。接下來，農民亞契特（Chris Achter）回覆「比讚」表情符號，最終卻沒有依照合約於11月交貨。

雙方鬧上法院，並對表情符號的意義有著截然不同的見解。米克爾伯勒以先前同樣透過訊息敲定的合約為例，稱「比讚」意味著同意合約條款。但亞契特認為，這個符號並不能代表合約上的簽名，「我沒有時間審視亞麻合約，只是想要表達我確實收到了他的訊息。」

衛報報導，法官基恩（Timothy Keene）認為，儘管「比讚」是一種非傳統的方式，但仍是表達簽名及同意的有效手段，法院「不能也不應該試圖阻止表情符號的技術發展及普遍使用…這似乎是加拿大社會的新現實，而法庭必須準備好面對使用表情符號帶來的新挑戰。」