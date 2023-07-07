　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加拿大停買FB和IG廣告！　Meta「拒為新聞付費」每年痛失2.3億

▲▼Meta。（圖／達志影像／美聯社）

▲有鑑於Meta堅持不為新聞內容付費，加拿大宣布將停止在FB和IG投放廣告。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加拿大政府與科技巨頭Meta因新聞付費問題產生的爭端正式升級。加拿大政府在當地5日宣布，當局將停止在Meta旗下的Facebook和Instagram上投放廣告，預計將讓Meta每年損失至少1000萬加幣（約新台幣2.3億元）的廣告收入。

據BBC報導，加拿大國會近來推出《線上新聞法》（Online News Act），要求Meta與Alphabet兩大網路巨頭旗下的Facebook與Google等平台向當地新聞出版商支付新聞內容費用。相關法規引發了Meta與Google極大反彈，揚言要在平台全面封殺加拿大境內新聞。

Google宣布他們將在6個月後禁止用戶在旗下搜尋引擎搜索加拿大新聞，而Meta也決定禁止平台用戶展示加拿大新聞，以避免向當地媒體支付費用。隨後，加拿大政府伸出橄欖枝，表示願意與Alphabet和Meta就新聞付費問題談判。

▲▼加拿大文化遺產部部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）。（圖／路透）

▲羅德里格斯怒斥Meta封殺加拿大新聞的舉動不合理且不負責任。（圖／路透）

加拿大文化遺產部部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）5日宣布，由於Meta遲遲未與加拿大政府商討解決方案，持續「不合理、不負責任地封鎖加拿大新聞」，因此當局決定停止在Meta旗下的Facebook及Instagram投放廣告，並將把資金投放到其他平台。

羅德里格斯估計，相關決定將使Meta損失至少1000萬加幣，不過他未說明相關政策是否適用於Meta新推出的Threads。羅德里格斯也證實，加拿大政府目前已和Google就《線上新聞法》進行商討。

據悉，加國通過《線上新聞法》的目的是為了支持陷入困境的加拿大新聞產業。當局聲稱，加拿大自2008年以來已有450多家媒體機構倒閉。報導稱，加拿大媒體公司Quebecor日前已響應政府號召，暫停在fb及IG投放廣告，而加拿大新聞媒體協會也呼籲其他企業采取同樣行動。

ET快訊
星二代夜店殺警爽服外役監！警轟「學長白死」...矯正署回應
李玟流血衝出浴室…現場調查「最後隨身物品曝光」
沒收到TPASS補助！業者揚言退出　公總回應了
連Melody也離婚！網心碎不相信婚姻了　「點名1對星夫妻」
黃國昌畸零地變停車場　交通局：如屬實限令15天內改善
1碗300元！阿堂鹹粥老闆曝「改菜單真正原因」
快訊／永安漁港2男屍　確認3天前高美濕地落海　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍街頭演說遇刺身亡　明屆滿周年！奈良設「獻花台」哀悼引反彈

義大利養老院半夜竄火舌！　至少6人死亡、81人送醫

表情符號別亂按！法院認證「比讚」等同簽名　他慘賠近200萬

鼻頭整塊被咬掉！20歲女遭比特犬發狂攻擊　術後竟長毛慘成狗鼻子

看新聞想起要兌獎　女晚了一年才發現中樂透「差點錯過3千萬元」

男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

利用交友軟體找目標　巴西35歲男「16年內連續殺害14人」被捕

IAEA署長：未替「日本核廢水排放」背書　暗示專家意見鬧分歧

加拿大停買FB和IG廣告！　Meta「拒為新聞付費」每年痛失2.3億

「新娘拍過AV」聽賓客講才知道　他在訂婚典禮上崩潰悔婚

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

安倍街頭演說遇刺身亡　明屆滿周年！奈良設「獻花台」哀悼引反彈

義大利養老院半夜竄火舌！　至少6人死亡、81人送醫

表情符號別亂按！法院認證「比讚」等同簽名　他慘賠近200萬

鼻頭整塊被咬掉！20歲女遭比特犬發狂攻擊　術後竟長毛慘成狗鼻子

看新聞想起要兌獎　女晚了一年才發現中樂透「差點錯過3千萬元」

男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

利用交友軟體找目標　巴西35歲男「16年內連續殺害14人」被捕

IAEA署長：未替「日本核廢水排放」背書　暗示專家意見鬧分歧

加拿大停買FB和IG廣告！　Meta「拒為新聞付費」每年痛失2.3億

「新娘拍過AV」聽賓客講才知道　他在訂婚典禮上崩潰悔婚

天氣超熱！用電量達3924.9萬瓩　寫今年第三高紀錄

夏天會有「冷氣病」　醫曝「發生原因」：2族群當心

【廣編】北北桃首購第一站　A7站4字頭吸睛

17萬人民幣現金被燒成焦黑　老人求助銀行「成功換回一半」

連鎖餐飲王座6月營收創新高　橋村炸雞首間直營店8月開幕

挑戰機場最辣！張員瑛大露173cm長腿太狂　腳踩3萬奶油粉拖鞋隔空尬Jisoo

安倍街頭演說遇刺身亡　明屆滿周年！奈良設「獻花台」哀悼引反彈

南投1死4傷！她猛力追撞…前車噴對向「聯結車再撞上」乘客慘死

四川高架橋才11年「一大片斷裂垮塌」誇張畫面曝！車輛遭吞沒自燃

快訊／澎湖西瀛虹橋男子落海　現場遺留機車拖鞋...救起送醫不治

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

國際熱門新聞

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

百萬AV女優無法做愛　靠AI重返成人界

公司待10年送勞力士　老闆砸4千萬寵員工

40歲辣媽逆生長　和17歲女兒看起來像姊妹

當街拍A片　攝影師猛拍長髮妹吞吐

美富豪回春祕方公開　早上11點前「吃晚餐」

才剛結婚1天！印尼妻「出門買炸雞」突消失

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

「泰版全智賢」憂鬱症輕生　母曝急救情況

「整隻活章魚」吸住食道　醫生檢查嚇呆

日本監管機構准了　福島核電廢水將排入海

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

日男旅館遭斬首！斷頭陳屍浴室　頭顱下落不明

憂Fed再升息　美股收黑366點

更多熱門

相關新聞

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

訂婚才知「新娘拍AV」　他崩潰悔婚

國外一對新人舉辦訂婚典禮時，新郎才從親戚口中得知，未婚妻曾經拍攝成人影視，甚至在OnlyFans經營色情頻道。不過，他先前對此毫不知情，因此頓時覺得天崩地裂，憤而當場悔婚、取消婚禮，讓現場賓客尷尬又震驚。

李玟離世　中國心理健康困境曝

李玟離世　中國心理健康困境曝

美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi

美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi

比特犬被煙火聲嚇到　臥房內咬死6歲小主人

比特犬被煙火聲嚇到　臥房內咬死6歲小主人

美神無人機遭挑釁！俄軍戰機投照明彈

美神無人機遭挑釁！俄軍戰機投照明彈

關鍵字：

加拿大北美要聞線上新聞法Meta

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面