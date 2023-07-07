加拿大停買FB和IG廣告！　Meta「拒為新聞付費」每年痛失2.3億

▲有鑑於Meta堅持不為新聞內容付費，加拿大宣布將停止在FB和IG投放廣告。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加拿大政府與科技巨頭Meta因新聞付費問題產生的爭端正式升級。加拿大政府在當地5日宣布，當局將停止在Meta旗下的Facebook和Instagram上投放廣告，預計將讓Meta每年損失至少1000萬加幣（約新台幣2.3億元）的廣告收入。

據BBC報導，加拿大國會近來推出《線上新聞法》（Online News Act），要求Meta與Alphabet兩大網路巨頭旗下的Facebook與Google等平台向當地新聞出版商支付新聞內容費用。相關法規引發了Meta與Google極大反彈，揚言要在平台全面封殺加拿大境內新聞。

Google宣布他們將在6個月後禁止用戶在旗下搜尋引擎搜索加拿大新聞，而Meta也決定禁止平台用戶展示加拿大新聞，以避免向當地媒體支付費用。隨後，加拿大政府伸出橄欖枝，表示願意與Alphabet和Meta就新聞付費問題談判。

▲羅德里格斯怒斥Meta封殺加拿大新聞的舉動不合理且不負責任。（圖／路透）

加拿大文化遺產部部長羅德里格斯（Pablo Rodriguez）5日宣布，由於Meta遲遲未與加拿大政府商討解決方案，持續「不合理、不負責任地封鎖加拿大新聞」，因此當局決定停止在Meta旗下的Facebook及Instagram投放廣告，並將把資金投放到其他平台。

羅德里格斯估計，相關決定將使Meta損失至少1000萬加幣，不過他未說明相關政策是否適用於Meta新推出的Threads。羅德里格斯也證實，加拿大政府目前已和Google就《線上新聞法》進行商討。

據悉，加國通過《線上新聞法》的目的是為了支持陷入困境的加拿大新聞產業。當局聲稱，加拿大自2008年以來已有450多家媒體機構倒閉。報導稱，加拿大媒體公司Quebecor日前已響應政府號召，暫停在fb及IG投放廣告，而加拿大新聞媒體協會也呼籲其他企業采取同樣行動。