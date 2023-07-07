課堂分數打太低！　女老師遭男學生「球棒毆打致死」藏屍公園

▲美國高中生持球棒將66歲女教師毆打致死。圖為2023年3月 29日出庭受審畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國愛荷華州2021年有兩名16歲青少年因成績不如預期而對老師懷恨在心，策劃了2周後，他們趁著教西班牙語66歲女老師格蕾柏（Nohema Graber）在公園散步時，持球棒將她毆打致死。如今，其中一名少年被法院判處無期徒刑與15萬美元賠償金，另一名被告的判決則將在8月進行。

綜合美聯社、BBC報導，儘管謀殺案發生時兩名被告都只有16歲，但兩人都被依成年人身分起訴，其中現年17歲的被告米勒（Willard Miller）在今年4月當庭認罪，並於6日被判處無期徒刑，還需向受害者家屬支付15萬美元（約新台幣469萬元）的賠償金，但作為認罪協議的一部份，服刑35年後可申請假釋。

▲現年17歲的被告米勒（Willard Miller）7月6日接受判刑。（圖／達志影像／美聯社）

米勒當年被捕後向警方供稱，因為格蕾柏替他打的分數太低，降低了平均成績，由於這是攸關到申請美國大學與獎學金的重要分數，他對此非常憤怒。現年18歲的另一名被告古德爾（Jeremy Goodale）的證詞提到，在米勒的發起之下，他與米勒一起策劃了2周的殺人計畫，兩人在2021年11月2日持球棒在公園襲擊了格蕾柏，並藏匿屍體。米勒承認幫忙，但否認毆打格蕾柏。

警方事後在公園某處一塊防水布下發現死者屍體，布上面還蓋著一輛獨輪手推車和鐵軌枕木，只露出一只鞋與一隻手，相當難以發現，而從屍體跡象上推測致命傷似乎是頭部的延重傷勢。

米勒在法庭上向死者家屬、社區、他自己的家人、古德爾的家屬以及警方道歉，承認錯誤並表示願意承擔責任。法官宣判前駁回了辯方所稱由於米勒當時太年少而無法理解行為嚴重性的論點，法官認為其意圖與行為是邪惡的，米勒以殘酷的方式蓄意導致人類生命的損失，「邪惡是不分生日的。」