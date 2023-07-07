氣候少女遭瑞典檢方起訴！率眾「堵港口」被架離　最重恐判6個月

▲氣候少女6月19日在瑞典的石油運輸港抗議，結果遭警方架離。（圖／路透，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

瑞典環保少女童貝里6月中旬在瑞典的石油運輸港進行抗議，結果造成港口交通中斷，於6日遭瑞典檢方依「不服從執法」起訴；最重恐面臨罰款或6個月監禁。

根據CNN報導，瑞典檢方6日表示，已經針對一名年輕女子提起訴訟，對方於今年6月19日餐與一場氣候示威活動，造成馬爾默（Malmö）石油運輸港口的交通中斷，並拒絕服從警方命令離開。

儘管檢方聲明中未提到年輕女子身分，但瑞典檢察機關發言人柯林（Annika Collin）向CNN證實，該名女子就是童貝里（Greta Thunberg）。檢察機關的補充聲明指出，「刑事分類是不服從執法，且該行為屬於有意圖的。」

童貝里在6月19日活動當天於IG上發文表示，「今天『奪回未來』（Ta tillbaka framtiden）的年輕運動人士連續第3天在馬爾默港封鎖油輪，氣候危機已經關係到無數人的生死，我們選擇不做旁觀者，而是從物理上阻止化石燃料基礎設施，我們正在奪回未來。」

《德國之聲》指出，不服從執法最高可被判處6個月監禁，但檢察官奧托森 (Charlotte Ottosen) 指出，這類案件大多僅會判處罰款，「你有示威的自由，但不能透過妨礙到他人的方式。」