今天就買！超商「現泡茶飲買10送10」來了　青茶、紅茶只要18元

▲7-11 OPEN POINT行動隨時取推出一系列咖啡茶飲優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

今天就買！就有超商今（7）天推出1日限定「現泡紅茶／青茶買10送10」優惠，換算下來單杯只要18元爽爽喝，超級便宜；同步還有「珍珠奶茶10杯400元」、「優格好多青茶10杯400元」等優惠，可要把握機會買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取今（7）日祭出「一起品茶趣」優惠，可享「英式紅茶／四季春青茶買10送10」、「珍珠椰果四季春／優格好多青茶任10杯400元」、「珍珠奶茶10杯400元」以及「冰檸檬冬瓜珍珠4杯188元」，其中，「英式紅茶／四季春青茶買10送10」折扣後是350元，等於單杯茶飲只要18元。

另外，OPEN POINT行動隨時取還有「夏天來了5大咖啡茶飲」優惠，皆為7杯組，品項有「西西里風檸檬／桂花風味蘋果系列咖啡特價390元」、「CITY風味飲系列冰飲特價320元」、「一顆檸檬紅茶／青茶特價300元」、「黑糖珍珠撞奶特價300元」以及「精品小農水果冰磚咖啡特價590元」。

▲比薩買1送2。（圖／必勝客提供）

必勝客即日起至7月12日祭出「比薩買1送2」限時優惠，只要於門市外帶1個13吋大比薩就送2個9吋小比薩，最低只要555元就能爽吃，大比薩共有15個經典口味開放任選，小比薩限定日式味噌鮭魚燒、財圓滾滾金干蝦比薩、燻雞絲磨菇、雙層美式臘腸、夏威夷、彩蔬鮮菇等6款可選，把握機會搶吃，提醒該優惠不適用於板橋車站店。