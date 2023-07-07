　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

19歲失蹤男大生被情敵電鋸分屍　屍塊丟棄河中「斷頭還未找到」

19歲失蹤男大生被情敵電鋸分屍　碎屍丟棄河中「斷頭還未找到」。（圖／翻攝自Facebook）

▲前景看好的19歲足球員突然遭到殺害。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西19歲足球員雨果(Hugo Vinicius Skulny Pedrosa)近來在巴拉圭邊境城市Pindoty Porã參加派對後突然失蹤，後來被人發現分屍丟棄在河中，警方找回其散落的臀部、大腿與軀體，爸爸是透過其身上的紋身才指認出身分。

當地媒體報導，19歲男大生雨果於上月26日失蹤，當天他前去參加一個派對活動後沒有回家，後來部分遺體在伊瓜特米河(Iguatemi River)中發現，但是沒有找到頭部。

調查發現，雨果在離開派對後，曾前往21歲前女友露比亞(Rubia de Oliver)家中，警方後來在露比亞家中發現血跡，將涉嫌重大的19歲男子達尼洛(Danilo Alves Vieira da Silva)逮捕。

19歲失蹤男大生被情敵電鋸分屍　碎屍丟棄河中「斷頭還未找到」。（圖／翻攝自Facebook）

▲雨果因為涉入三角戀情，而被情敵達尼洛（右）殺害。（圖／翻攝自Facebook）

露比亞向警方坦承，她於2019年至2020年期間和雨果約會，分手後2人也經常見面並且發生性關係，事發當天她和現任男友達尼洛躺在床上時，雨果突然闖進屋內，結果2人發生爭執，雨果遭到達尼洛開槍射殺，達尼洛後來開車把屍體帶走。

露比亞因為生命遭到達尼洛威脅，所以不敢主動報案，後來是在媽媽的陪同下才向警方自首。警方表示，驗屍發現死者身上中了3槍，遭凶嫌使用電鋸等工具分屍，目前未找到受害者頭部，案件仍在調查中。

ET快訊
起底Melody富商尪！身價上億名媛親姊逝…牽手出席「前姊夫
李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了
Melody無預警離婚　好友林心如聞訊震驚「2天前才通話」
Melody夫妻最後同框「4年前」！　17年婚變疑有徵兆
Melody離婚！　沈玉琳聞訊震驚
Melody怨老公「豬隊友行徑」　每天以淚洗面：人生好孤獨
Melody婚變「4天前早洩端倪」！
李玟專輯全部下架！　唱片行道歉「不想發死人財」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

40歲辣媽逆生長！和17歲女兒看起來像姊妹　網傻眼：哪個是媽媽

女在飯店房間發現塑膠袋裝「胎兒血水」　畫面瘋傳背後真相曝光

三寶媽失蹤2個月　鄰居聞惡臭報案！在男友儲藏室找到分屍遺體

男向女友求婚成功　幾小時後樂透中1千多萬元「爽收最棒訂婚禮」

69歲女家附近遛狗被攻擊　垂死遭3公尺巨鱷「水中挾持」慘成碎屍

激情車震男病患突然心臟病發　女護士「怕外遇曝光」害他死在後座

俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

氣候少女遭瑞典檢方起訴！率眾「堵港口」被架離　最重恐判6個月

為了滿足變態夫！媽強迫12歲女兒吃避孕藥　滑手機無視性侵現場

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

主人對著小烏龜打招呼　牠看見後熱情揮手回禮

俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

氣候少女遭瑞典檢方起訴！率眾「堵港口」被架離　最重恐判6個月

為了滿足變態夫！媽強迫12歲女兒吃避孕藥　滑手機無視性侵現場

美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi　將納入聯邦醫療保險

比特犬被煙火爆炸聲嚇到　突然在臥房內失控「咬死6歲小主人」

分手遭前男友綁架「活埋土墳」　21歲女大生全身綑電線痛苦慘死

當街拍A片！他直擊「長髮妹子激烈吞吐」　攝影師彎腰猛拍特寫

19歲失蹤男大生被情敵電鋸分屍　屍塊丟棄河中「斷頭還未找到」

BLACKPINK陷「南海九段線爭議」　越南外交部：查證中

台中機捷特區屋主樂歪　2樓、頂樓轉手全賺500萬↑

俄烏宣布交換逾90戰俘　烏克蘭6歲與10歲童平安返國

今日全商品半價優惠　漢來「溜溜酸菜魚」2店插旗高雄夢時代

反被認證豬哥！情報學校男學員被控性騷　退訓後提告求償150萬

拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

黃國倫至今沒小孩！男星當眾嗆「精子有問題」他秒動怒

起底Melody富商尪！身價上億名媛親姊逝…牽手出席「前姊夫」婚禮

楊寶楨：柯文哲從未公開說重啟服貿　「誰希望大陸人來搶工作？」

沖繩必看夏日3大花火！萬發煙火點亮夜空　嚴選5間飯店還能免費開跑車

兒女「吃切片蛋糕」幫爸唱生日快樂歌！大姐暖送驚喜　結局尷尬了

國際熱門新聞

網紅送10輛車　「幸運兒」自爆：我是臨演

百萬AV女優無法做愛　靠AI重返成人界

40歲辣媽逆生長　和17歲女兒看起來像姊妹

當街拍A片　攝影師猛拍長髮妹吞吐

公司待10年送勞力士　老闆砸4千萬寵員工

美富豪回春祕方公開　早上11點前「吃晚餐」

才剛結婚1天！印尼妻「出門買炸雞」突消失

俄羅斯關閉芬蘭總領事館　驅逐9名外交官

「泰版全智賢」憂鬱症輕生　母曝急救情況

烏克蘭：俄烏戰爭結束後　擬建立職業軍隊

憂Fed再升息　美股收黑366點

探鐵達尼潛水器內爆奪5命　「泰坦號」公司暫停運作

BLACKPINK陷九段線爭議　越南：查證中

澤倫斯基接連訪問索菲亞與布拉格　爭取加入北約

更多熱門

相關新聞

戀童男將「12歲童塞行李箱」拖回家性侵

戀童男將「12歲童塞行李箱」拖回家性侵

巴西一名12歲女童在上學途中遭綁架，對方用將她硬塞進行李箱後拖回家中，警方進入兇嫌家中時，女童雙腳還被銬在床上，同時在兇手家中搜出電擊槍、攝影機和色情用品。

內馬爾違法開挖人工湖吞破億罰款

內馬爾違法開挖人工湖吞破億罰款

男綁架12歲女童　「塞進行李箱」拖回家性侵

男綁架12歲女童　「塞進行李箱」拖回家性侵

小學老師脫衣性感調教　家長一看好激動

小學老師脫衣性感調教　家長一看好激動

3歲女童客廳玩耍　結果被電視砸死

3歲女童客廳玩耍　結果被電視砸死

關鍵字：

巴西Hugo Vinicius Skulny Pedrosa男大生分屍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

《黑澀會》鄭靚歆整復反變重傷！　「成半殘廢」媽媽氣炸

回家發現陌生人亂停車　屋主1招反制

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面