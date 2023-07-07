全球創「最熱6月」紀錄！聖嬰現象影響　專家：未來幾個月恐更熱

▲全球經歷有紀錄以來最熱的6月，圖為高溫達32度的立陶宛。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）今天表示，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，陸地與海洋溫度都異常地高。

路透社報導，哥白尼氣候變化服務表示，上個月大幅超越先前在2019年締造的6月高溫紀錄。

根據哥白尼氣候變化服務，全球今年6月比1991至2020年的6月份均溫略高出攝氏0.5度，主因氣候變遷將全球氣溫推向新高紀錄，而且短期天氣模式也讓溫度出現變化。

包括印度、伊朗、加拿大等國家的氣溫都高於均值，墨西哥上月的極端高溫導致超過100人死亡，北京也記錄到最熱的6月天。

科學家表示，氣候變遷加上今年出現聖嬰現象（El Nino）天氣模式，促成近期破紀錄的高溫。聖嬰現象是指中太平洋及東太平洋赤道附近的表面海水異常暖化的自然現象。

倫敦帝國學院（Imperial College London）葛拉漢研究所（Grantham Institute）氣候科學教授羅格吉（Joeri Rogelj）說：「這項紀錄不讓人驚訝，它證明氣候變遷正以令人擔憂的步調進行。」

他還說：「未來幾個月聖嬰現象將進一步增強，看到更多全球紀錄被打破並不意外。」

根據哥白尼氣候變化服務，4日是全世界有紀錄以來最熱的一天，突破3日才剛締造的紀錄。北非、中國與其他地區都深陷熱浪之中。

哥白尼氣候變化服務表示，6月份全球海溫也升至新高紀錄，愛爾蘭、英國周邊與波羅的海都記錄到極端的海洋熱浪。

哥白尼氣候變化服務的分析基礎是數十億筆衛星、船舶、飛機、氣象站的測量結果。該機構表示，今年衛星記錄到的南極海冰面積也突破6月份新低紀錄，比均值低17%。