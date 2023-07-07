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飛機座位狂飄惡臭！他一擦驚見一片鮮紅　追問才知竟是「人血+屎」

黎巴嫩新聞記者巴塔（Habib Battah）日前在法國航空（Air France）的班機上發現一灘汙漬，他清理了許久後才被告知那其實是人血和排泄物，讓他噁心不已，同時也十分擔心自己和貓咪的身體健康。

據CNN報導，巴塔6月30日與妻子帶著2隻貓搭乘法航從巴黎飛往多倫多，不料飛機起飛後一小時後，他就聞到座位下方飄來一陣排泄物般的惡臭。由於巴塔將2隻被裝進背包式提籠的小貓放置在座位前方的機艙地板上，因此他起初以為臭味是貓咪因搭機焦慮產生的腹瀉所致。

不過，巴塔仔細檢查後發現貓咪並無異常，反而是貓籠底下的地毯有一塊長寬各約50公分的印記，於是巴塔立刻向空服員反映相關情況，但對方什麼也沒說，只給了他一些濕紙巾擦拭。豈料，巴塔越擦拭越覺得不對勁，因為濕紙巾上居然出現了像血一樣的紅色汙漬。

一名空服員後來語帶保留地勸他「最好去洗手」，還拿了一些手套給他，而機長隨後詢問總部後，才得知這塊不明汙漬竟是一灘「人血」。原來，這架航班前一天有一名男性乘客因身體不適，在飛機上拉肚子並發生出血症狀，雖然乘客最後並無大礙，但飛機的清潔人員顯然沒有將座位清理乾淨。

巴塔表示，自己清了半天後才知道地上的汙漬不僅是人血，裡面還摻雜了排泄物，讓他感覺十分噁心，而且背包式貓籠的背帶也染到了汙漬，讓他十分擔心貓咪的健康，但他把整包濕紙巾都用完還是無法將其清除，因為血漬已滲入背帶，根本無法清理乾淨。

由於當天的飛機已滿座，因此巴塔夫婦無法更換到其他座位，整整聞了7個小時的惡臭，而且一登機就脫了鞋子的巴塔，襪子也染上了血漬。更令巴塔生氣的是，除了一名男空服員曾來道歉外，其他空服員都對他不聞不問，而法航給他們的補償也只是2瓶小罐的礦泉水。

巴塔指出，「我在貝魯特跑了20年的新聞，見過戰爭、空襲和大爆炸，我以為我什麼都見識過了，但我沒想到在飛機上看到的人血比我在貝魯特見過的還多。」他也控訴法航的消毒程序不徹底，擔心急症乘客可能攜帶病原體，但法航只是輕描淡寫地表示地毯殘留人血和排泄物的健康風險不高。

不過，倫敦飛行醫學專家達烏（Richard Dawood）並不同意法航的說法。他表示，巴塔遇到的情況其實非常不衛生，「我們不知道那位乘客的病況如何，也不清楚他的病是否具傳染力，因為很多感染都可能造成腹瀉和出血，而且B型和C型肝炎、愛滋病毒等都可能透過血液感染」。

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