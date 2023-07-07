鼻頭整塊被咬掉！20歲女遭比特犬發狂攻擊　術後竟長毛慘成狗鼻子

▲羅爾絲被比特犬攻擊後，鼻子居然開始長出毛髮，讓她非常傻眼。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

美國20歲女子羅爾絲（Trinity Rowles）被家中比特犬Irish攻擊，導致臉部、耳朵和右臂受重傷，鼻頭更有一整塊肉完全被咬掉。不料，醫生在為她進行植皮手術後，羅爾絲的鼻子居然開始長出毛髮，讓她傻眼不已。

據《每日星報》報導，羅爾絲去年9月與父親發生激烈爭吵後，在離開父親的家時，慘遭家中飼養了5年的救援犬Irish猛烈攻擊。當時，這隻重達45公斤的比特犬突然抓狂似的撲向羅爾絲，一把咬住她的鼻子和右臂，並拖著她四處走動。

雖然羅爾絲的父親極力保護女兒，但羅爾絲的臉、耳朵和右臂都嚴重受傷，還當場昏迷了過去。羅爾絲被緊急送院後，醫師立刻為她動手術，才讓羅爾絲奇蹟般地從「瀕死體驗」中活了下來，但她事後也不得不多次進行手術來臉部重建。

報導稱，羅爾絲的醫生在其中一項手術中，將她前額和頭皮上的皮膚移植到鼻子上，不料竟讓她的鼻子前端長出毛髮，導致她的鼻子變得毛茸茸的，像極了一個「狗鼻子」。後來，羅爾絲在TikTok上公開自己鼻子長滿毛的畫面，瞬間吸引了眾多網友的注意，而她如今也不時秀出自己整理「鼻毛」的畫面，或是回應網友們對她「狗鼻子」的疑問，樂觀的態度深得網友們的喜愛。