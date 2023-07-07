拜登點頭了！美「新援烏計畫」傳有集束炸彈　人權團體憂增平民傷亡

▲美國總統拜登據悉已同意為烏克蘭提告集束炸彈。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統拜登據悉已同意滿足烏克蘭總統澤倫斯基的要求，決定為烏克蘭提供集束炸彈，不過軍備控制組織與人權觀察組織擔憂這項決定將對平民造成傷害。

綜合《彭博社》與《衛報》報導，2名不具名知情人士透露，拜登政府料將於當地7日公佈新的援烏計畫，其中包括為烏克蘭提供雙重用途「雙效改良傳統彈藥」（DPICM），即俗稱的集束炸彈。據悉，拜登將透過總統撥款權（PDA），將美國軍庫中的部分彈藥轉交烏克蘭。

▲有傳美國將為烏克蘭提供集束炸彈。圖為德國此前使用的集束炸彈。（圖／達志影像／美聯社）

數周以來，美國已多次暗示當局將作出相關決定。美國國防部助理部長庫珀（Laura Cooper）就曾提及，五角大廈相信集束炸彈將為烏克蘭擊退敵軍提供助力。而路透社也曾指出，白宮證實當局「正積極考慮」提供集束彈藥給烏克蘭，以有效緩解烏方的彈藥與防禦需求。

報導強調，拜登的決定極具爭議性，因為集束炸彈經常會殘留未爆彈，容易對平民構成長期風險，因此英、法、德國等100多個已簽署《集束彈藥公約》（CCM）的北約盟國都嚴格遵守禁止使用、生產或儲存集束炸彈，不過美國與俄羅斯、烏克蘭3國均未簽署相關條約。

國際非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）6日發布報告，聲稱俄烏2國此前使用的集束彈藥已造成大量平民傷亡，因此呼籲俄羅斯及烏克蘭停止使用集束彈藥，並敦促美方不要提供這種「無差別攻擊」的彈藥。五角大廈對此表示，美國未來移交給烏克蘭的DPICM彈藥不會包括舊型集束彈，而且這些彈藥的啞彈率不會高於2.35%。

►美傳「最快本周」決定是否為烏提供集束炸彈 發射後覆蓋面積多5倍