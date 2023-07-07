推特喊告Threads挖前員工「盜商業機密」　馬斯克嗆：作弊是不好的

▲推特在Threads爆火後揚言提告。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

Facebook母公司Meta在6日推出新平台Threads，瞬間吸引逾3000萬人註冊使用，被許多投資者看好將成為「推特殺手」。然而，Threads才剛上線不到24小時，推特的代表律師斯皮羅（Alex Spiro）就致信Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），威脅要告Threads竊取商業機密。

綜合《華爾街日報》等外媒報導，斯皮羅在信中控訴，Meta僱傭了數十名「曾經或可持續接觸推特商業機密與其他高度機密」的前推特員工，且故意讓這些人參與Threads的開發，控訴Threads「系統性、故意和非法盜用」推特的商業機密。

斯皮羅表示，推特打算嚴格執行其智慧財產權，並要求Meta立即停止使用任何推特商業秘密。路透社指出，儘管斯皮羅目前尚未回應其置評請求，但有知情人士已證實相關律師函的內容。與此同時，推特老闆馬斯克（Elon Musk）也發文嘲諷，「競爭是好事，但作弊是不好的。」

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Meta發言人史東（Andy Stone）隨後反駁，「Threads的工程團隊沒有任何一個人是前推特員工，這根本不可能。」另外還有一名推特的前資深員工告訴路透社，他們不知道有任何前員工在Threads工作，也不知道有高階員工加入了Meta。

報導指出，由於斯皮羅並未具體指出推特員工使用商業秘密來開發Threads的實例，因此推特單就Meta創建了一個看起來很類似的網站，或是雇用了前推特員工，就想對Meta提出盜竊商業機密的告訴恐怕有些站不住腳。

史丹佛大學的智財權法專家認為，推特可能需要提供比這封信件內容更多的細節，而紐約大學教授弗羅摩（Jeanne Fromer）則表示，主張商業機密遭竊的公司必須證明公司已為保護商業機密做出了合理努力。