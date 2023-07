推特喊告Threads挖前員工「盜商業機密」　馬斯克嗆：作弊是不好的

▲推特在Threads爆火後揚言提告。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

Facebook母公司Meta在6日推出新平台Threads,瞬間吸引逾3000萬人註冊使用,被許多投資者看好將成為「推特殺手」。然而,Threads才剛上線不到24小時,推特的代表律師斯皮羅(Alex Spiro)就致信Meta執行長祖克伯(Mark Zuckerberg),威脅要告Threads竊取商業機密。

綜合《華爾街日報》等外媒報導,斯皮羅在信中控訴,Meta僱傭了數十名「曾經或可持續接觸推特商業機密與其他高度機密」的前推特員工,且故意讓這些人參與Threads的開發,控訴Threads「系統性、故意和非法盜用」推特的商業機密。

斯皮羅表示,推特打算嚴格執行其智慧財產權,並要求Meta立即停止使用任何推特商業秘密。路透社指出,儘管斯皮羅目前尚未回應其置評請求,但有知情人士已證實相關律師函的內容。與此同時,推特老闆馬斯克(Elon Musk)也發文嘲諷,「競爭是好事,但作弊是不好的。」

Competition is fine, cheating is not