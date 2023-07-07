老公是食人魔！他肢解老婆認了「吃掉大腦」　頭骨當菸灰缸

▲ 阿爾瓦羅已經承認殺害妻子後食用部分遺體。（圖／翻攝自臉書、推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥發生一起驚悚事件，一名男子被控吸毒後殺害妻子，肢解屍體後丟棄部分部位，其餘存放屋內，已經承認將妻子部分大腦包進捲餅中吞下肚，還將她的頭骨當成菸灰缸使用，落網後聲稱是受神和魔鬼指使而犯案。

根據《鏡報》，32歲建築工人阿爾瓦羅（Alvaro）2日在普埃布拉州（Puebla）的家中被捕，被控於6月29日服用違禁藥物後殺害38歲妻子蒙提爾（Maria Montserrat Animas Montiel），因肢解及食用部分遺體，被稱為「普埃布拉食人族」（Cannibal of Puebla），審訊期間向警方聲稱，是死亡聖神（Santa Muerte）和魔鬼命令他犯罪。

據稱阿爾瓦羅肢解遺體後以塑膠袋分裝，部分丟下房子後方峽谷，其餘留在屋內。知情人士透露，他已經承認將妻子的大腦包在捲餅中吃下，還將她破碎的頭骨當成菸灰缸，事發2天後打電話給繼女坦承犯案。

蒙提爾的母親賽蘭（Maria Alicia Montiel Serran）控訴，阿爾瓦羅以彎刀、鑿子和錘子肢解遺體，打電話給女兒要她來接媽媽，因為「我已經殺了她，裝在袋子裡」。

塞蘭得知噩耗後哭著打電話質問女婿，對方便向她承認，「我殺了她，把她切成碎片，裝進袋子丟進峽谷」，還稱「她沒有受苦」。

蒙提爾育有5個女兒，年齡介於12至23歲之間，和阿爾瓦羅結婚不到1年，最小的2個孩子和爸媽同住。但賽蘭指控，孫女遭受繼父暴力與性騷擾，阿爾瓦羅會偷窺她們洗澡，但蒙提爾「為了愛」總是站在老公那邊。且阿爾瓦羅不僅酗酒吸毒，還經常對妻子施暴。

賽蘭希望女兒的遺體能盡快交還家屬，「讓我好好埋葬她，為她辦場像樣的葬禮」，並要求伸張正義，「別讓阿爾瓦羅自由」。但遺體仍有部分尚未尋獲，且須進行DNA檢測，普埃布拉檢方已經展開調查。