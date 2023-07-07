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推特殺手！「Threads」7小時吸千萬用戶　祖克柏1張圖酸爆馬斯克

▲▼ Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲ Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Meta推出新社群平台Threads和推特正面對決，6日上線第一天，短短7小時內就有1000萬人註冊，包括許多大咖藝人及政界人士。執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）開心歡迎用戶之際，還不忘嘲諷推特執行長馬斯克（Elon Musk）。

《路透》報導，在馬斯克對推特做出一系列混亂決策後，Meta趁機推出Threads，包括金卡戴珊（Kim Kardashian）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）等明星及美國眾議員寇蒂茲 （Alexandria Ocasio-Cortez）等知名政治人物都迅速加入。

祖克柏在新平台首PO寫下，「我們開始吧，歡迎來到Threads」，還附上一個火焰表情符號，並稱這款APP在7小時內累積1000萬用戶註冊。他還在推特貼出一張有名的「蜘蛛人互指」迷因，幽默諷刺他與馬斯克的競爭及兩家公司間的競爭。

Threads雖是獨立APP，但用戶可連結Instagram帳號登入並追蹤原本追蹤的好友。分析人士指出，兩者之間的關係可能成為Threads的用戶基礎及廣告工具，吸走推特廣告收入。投資公司AJ Bell金融分析主管休森（Danni Hewson）表示，「投資者忍不住對Threads成為『推特殺手』的前景感到有些興奮。」

馬斯克去年10月收購推特以來，因大規模裁員及內容審核爭議，導致推特價值暴跌，被許多用戶及廣告商捨棄，最新舉措還包括限制用戶每天可閱讀的推文數量。

祖克柏指出，「我認為應該有一個有10億多人的公共對話APP。推特本來有機會，但沒有做到。希望我們會成功。」他和馬斯克唇槍舌戰已有數月，甚至揚言在拉斯維加斯舉辦鐵籠格鬥賽。

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