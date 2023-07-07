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褚麗卿跨國賣台灣60嬰兒　她40年後返鄉：好想見生母一面

▲▼褚麗卿跨國賣台灣60嬰兒　她40年後返鄉：好想見生母一面。（圖／翻攝兒福聯盟官網）

▲褚麗卿跨國賣出台灣60多名嬰兒，許多人長大後回台尋親。（圖／翻攝兒福聯盟官網）

記者鄒鎮宇／綜合報導

褚麗卿販嬰集團於1982年除了未婚媽媽、不想撫養嬰兒的夫妻收購嬰兒之外，還在北中南誘拐嬰孩，陸續將至少60名台灣嬰兒販售到美國、澳洲及芬蘭等地。事隔多年，這些受害者長大後心中仍有一個空洞，希望回台尋找生母，認識對方並詢問「親人現在都好嗎？」「為什麼把我出養？」

兒福聯盟6日舉辦「好想見生母一面」尋找人生的拼圖跨海尋親記者會，請郭慧如、范嫚倫及陳信惠分享自己的故事，三人都是被褚麗卿販嬰集團賣到國外後長大，想回台找出家人、真相的受害者。

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現年約42歲的郭（Kuo Downing-Reese），中文名為郭慧如，戶籍登記的出生日期是1980年10年28日。當年是透過褚麗卿將他交給美國的養母收養，約3歲時離開台灣來到美國與養母共同生活至今。現在的郭慧如女士是一名直昇機救護員，並已於2020年結婚。

郭慧如女士表示，「我一直都很想尋找我的生父母，但我沒有方法、不知道怎麼尋找她們，一直到長大後發現有一些同為褚麗卿案的被收養人找到原生家庭，我心中才燃起希望，想著或許有一天我也能找到我的親生父母。」

郭表示，之前曾到過廟裡拜拜求神明擲筊，也有驗過DNA，過去也曾公開自己嬰兒時期，但是一直沒有任何線索。郭及其養母都有出席記者會，郭表示自己從小就很想找尋自己的根源，希望能夠擁有自我認同及歸屬感。養母Mary Rees也表示很支持郭找尋自己的原生家庭，希望他能擁有更多的家人。

范嫚倫表示，她1979年5月7日出生，約12個月大時與養妹妹（當時3個月大）一起出養到芬蘭。1999年她第一次回台尋親，透過朋友找到戶籍上面的生父母，但對方說不認識她。2005年再度回台，此時確認自己的資料全是偽造，原來她不是自己以為的那個人，有一段時間非常痛苦，也暫停尋親好幾年，直到2011年才又開始尋親，希望再給自己一次機會。

▲▼褚麗卿跨國賣台灣60嬰兒　她40年後返鄉：好想見生母一面。（圖／翻攝兒福聯盟官網）

▲兒福聯盟執行長白麗芳。（圖／翻攝兒福聯盟官網）

范嫚倫2013年與台灣駐芬蘭辦事處聯繫，再次尋求幫助，希望能找出真相。至今2023年，她仍非常渴望找到生母，即使困難重重，仍不曾放棄尋親。

Kimbra在6周大時便被澳洲籍的父母收養，她的出生日期大約是在1980年5月2日，從戶籍資料顯示她的中文名字是『陳信惠』，然而然而這些身份資料都無法確認為真，Kimbra目前43歲，已婚並育有四名子女，目前居住在澳洲。約14-15年前展開了她的尋親旅程。

儘管2013、2015、2017年間，都曾有台灣媒體報導過Kimbra的故事，但時至今日，這條尋親之路仍然沒有任何進展。多年來，Kimbra為了尋找生父母已竭盡所能地嘗試許多不同管道，也曾透過警政署協助尋親，不過除了尋得當年偽造出生證明的人士外，並沒有更多關於原生家庭的訊息。

兒福聯盟執行長白麗芳表示，因為缺乏原生家庭的資料，使郭、Sabina及Kimbra在尋親之路上屢屢失望，而兒福聯盟從事收出養服務已超過30年，也陪伴許多被收養人面對身世與尋找原生家庭，希望減少當事人心中之遺憾，也能為原生家庭做尋親重聚的準備。白麗芳執行長表示，郭女士的事情並非個案，在2015年兒福聯盟也協助其他遭遇販嬰案件受害的孩子，這些孩子在異鄉平安長大，但血緣的驅使及心中想瞭解身世的渴望，使他們先後踏上多年寒暑的尋親路。

白麗芳指出，他們想知道的只是「我的親生父母是誰？」「為什麼把我出養？」「我有其他兄弟姐妹嗎？」「親人現在都好嗎？」。這次我們也希望能夠繼續幫助這些當年的孩子找到自己的親人。

【尋親布告欄】

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