美神無人機遭挑釁！俄軍戰機投照明彈、阻礙飛行　IS打擊行動受阻

▲美軍公布影像指控，俄軍蘇愷-35戰機在敘利亞刻意騷擾美軍無人機，投放降落傘照明彈。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國目前在敘利亞的駐軍數量仍多達900多人，他們與由庫德族組成的敘利亞民主力量（SDF）部隊合作，協助打擊當地的伊斯蘭國（Islamic State, IS）武裝份子，豈料美軍3架MQ-9死神無人機5日在敘利亞展開IS打擊任務時，卻遭到俄軍3架蘇愷-35戰機以投放降落傘照明彈、後燃器等方式騷擾，是今年第二起類似事故。

根據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）、《美國之音》（VOA），美國軍方於當地時間5日透過空軍第九航隊指揮官兼中將格林科威奇（Alex Grynkewich）指控俄軍戰機騷擾正在執行殲滅IS任務的美國無人機，「今天上午10時40分左右，俄羅斯軍用飛機在敘利亞與美國飛機互動時，做出不具備安全、且不專業的行為。」

格林科威奇表示，當美軍3架MQ-9死神無人機在敘利亞執行反IS目標任務時，遭到突然出現的俄軍蘇愷-35戰機共3架騷擾，這些俄軍戰機會在美國無人機執行IS打擊目標任務時，故意在美國無人機前投放多枚降落傘照明彈，進而迫使美軍無人機機動規避。

其中一名俄軍飛行員，甚至將他們的戰機定位在一架MQ-9死神無人機前，同時啟動後燃器，導致美軍無人機難以被安全操縱。為此，格林科威奇敦促駐敘利亞的俄軍停止其「魯莽行為」，同時遵守專業空軍的行為準則，如此才能集中打擊IS的注意力。

美國中央司令部（CENTCOM）指揮官庫里拉（Erik Kurilla）使用嚴厲措詞的猛烈抨擊俄軍，認為俄羅斯持續在敘利亞地區實施既不安全、也不專業的危險行為，「他們（俄軍）經常違反美俄雙方之間商定的消除空域衝突措施，導致緊張事態進一步升級，而有誤判情勢的風險。」

報導指出，由於俄軍戰機在敘利亞地區的愈加不安全，因此美軍從美國佛吉尼亞州蘭利（Langley AFB）空軍基地向中東部署F-22猛禽。

另外，美國軍方高層關係人士曾向該媒體透露，目前俄軍在敘利亞的部隊早已停止繼續遵守和美國、聯軍間所達成的消除空域衝突措施。