變態房東趁女租客不在家　闖屋翻出原味內衣褲！還留下體液噁爆

▲男房東被拍到闖入劉女的租屋房間內。（圖／翻自《中國報》）

圖文／鏡週刊

一對馬來西亞情侶近日爆出在新加坡恐怖的租屋經驗，兩人指控他們遇上一名變態男房東，趁兩人外出工作不在家時，偷偷潛入房間，並翻出女租客的原味內衣褲，當場對著衣物自慰，之後還放回原處，讓這對情侶感到相當噁心而報警。

據馬來西亞《中國報》報導，一名23歲、來自馬來西亞的劉姓女子表示，她在新加坡求學與工作多年，長期居住在新加坡，去年6月和洪姓男友共同合租一間套房。劉女表示，這是一個合住房，換句話說，他們和房東夫婦以及另一對大馬情侶，共同住在一個屋簷下，只是房間各自分開。

但劉女說，有前租客告誡他們，稱房東太太常常趁房客不在時，帶其他人進來看屋並擅闖私領域，劉女和男友害怕會有問題，於是裝設監視器以防萬一。果然在今年4月初，房東太太真的擅自帶人來看房，監視器也拍到房東太太擅闖私人空間，不過因為後來並沒有發生嚴重的事件，這起糾紛也就不了了之。

不過，更恐怖的就在後頭。就在5月17日下午2點多，劉女的手機突然收到來自監視器系統的通知，表示有人闖入屋內。劉女隨即查看監視器畫面，竟然發現是男房東，身上只披著一件浴巾，幾乎是裸體狀態進入她的屋內。隨後男房東開始翻找衣櫃，並翻出多件原味內衣褲，男房東對這些內衣褲聞嗅後，隨即開始對著這些衣物自慰，結束後又把沾染體液的內衣褲放回原位，然後離開。

劉女說，她看到這一幕後，受到相當大的驚嚇，但當下也沒辦法制止，她後來馬上告訴男友，男友也立刻報警處理。據悉警方在隔天就前來處理，並帶走3件內衣褲與3件衣物作為調查證物，劉女和洪男也稱，發生這起事件後，兩人也立刻退租，就連隔壁房的情侶也決定馬上退租。不過報導指出，最新消息顯示，這兩對情侶退租後，又有兩名女生陸續進來租屋。

目前全案已進入司法程序調查中，不過劉女說，她實在不知道哪些衣服曾經被變態房東猥褻過，所以把所有內衣褲都丟了，全部換新，其他衣服也全部重洗一遍。另一方面，劉女與男友也抱怨，發生這起事件後，至今這對房東都不願意退還租屋訂金與剩餘的租金給他們。

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