40歲辣媽逆生長！和17歲女兒看起來像姊妹　網傻眼：哪個是媽媽

▲女和相差23歲女兒看起來像姊妹。（圖／翻攝自instagram／carlyjohnson.xx）

記者李振慧／綜合報導

英國40歲辣媽卡莉(Carly Johnson)擁有火辣身材，由於外表看起來十分年輕，和17歲女兒琪亞(Kia Douglas)在一起時，常常被誤認為姊妹，也因為逆生長的奇蹟長相被網友稱為是女版班傑明(Benjamin Button)。

40歲的卡莉和17歲女兒雖然相差23歲，然而2人一起外出時常被外人誤認為姊妹，近來她將2人的合照分享到網路上意外爆紅，貼文獲得200多萬人次點閱，許多網友驚嚇表示，「真假，她們2個是母女」、「哪一個才是媽媽」、「看起來好年輕」。

爆紅後卡莉受訪表示，「我們老是被誤認成姊妹，無論去哪裡都是，但我把它當成一種讚美」，而且還有許多年齡和女兒差不多年輕男性會向她搭訕，往往得知她的真實年齡都嚇了一跳。

卡莉雖然完全不在乎被誤會年齡，但坦承偶爾也有尷尬時刻，「有網友會問我，身旁那個辣妹朋友是誰，他們想要認識她，我只好尷尬告訴對方，那是我女兒」。覺得自己看起來年輕的秘訣，其實是來自於家族遺傳，因為她的母親與祖母，外表看起來也都比實際年齡年輕。