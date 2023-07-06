才新婚1天！印尼妻「出門買炸雞」突人間蒸發　尪傻眼：明明很相愛

▲法赫米與昂姬新婚1天昂姬就消失得無影無蹤。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

印尼26歲男子法赫米（Fahmi Husaeni）6月25日與21歲的妻子昂姬（Anggi Anggraeni）才剛新婚一天，妻子就在隔天下午4時30分消失得無影無蹤，至今下落不明，讓法赫米錯愕不已。

綜合印尼媒體報導，法赫米指出，昂姬當時聲稱自己要去買炸雞，於是便騎了一輛機車出門；昂姬離開時穿著一件黑色襯衫和紫色褲子，全身上下只帶了一部黑色的三星手機和一個錢包，因此法赫米起初並未發現任何異常之處。

然而，隨著昂姬離開的時間越來越長，法赫米開始感到不對勁，於是決定外出尋找昂姬的下落。當晚7點左右，法赫米在販賣炸雞的攤子附近找到妻子的機車，不過附近卻不見昂姬的蹤影，而法赫米不管怎麼找，也找不到最愛的新婚妻子。截至目前為止，已失聯超過1周的昂姬依舊下落不明。

法赫米表示，他對於妻子突然消失感到既錯愕又不解，「我們婚前曾相戀5個月，雙方沒有發生任何問題，也沒有受到任何人反對和脅迫，我們甚至打算要在7月15日舉辦婚禮，現在餐點和伴手禮都訂了，但我不知道我能做什麼。」

昂姬的父母也表示，他們無法與女兒取得聯繫，更不清楚女兒為什麼會在沒有任何跡象的情況下突然失去所有消息，「我們十分喜歡我們的女婿，但現在發生了這樣的事我們也很悲傷」。法赫米透露，他目前已向警方報案，希望能盡快找到妻子，不過警方似乎暫時也沒有任何消息。