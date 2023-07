百萬AV女優摔斷背部「無法做愛、高潮」　宣告靠AI重返成人界

▲ 謝奇克IG擁有414.5萬粉絲。(圖/翻攝自IG)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國前A片女星、實況主亞卓安娜.謝奇克(Adriana Chechik)去年意外摔斷背部,必須植入金屬支撐上身,3月坦承因疼痛和藥物影響,從此無法做愛或感受到性高潮,也從色情領域退役,如今她求助於人工智慧(AI)打造「AI伴侶」,宣告以另一種形式重返成人界。

Two breaks in my back, metal rods in my back and a bruised ego this weekend. https://t.co/UTdpjmeDmh