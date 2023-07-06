利沃夫遭飛彈空襲慘況曝　至少4死32傷！澤倫斯基誓言強力回應

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭官員指控，西部城市利沃夫（Lviv）6日遭俄羅斯飛彈攻擊，為俄國侵烏以來對該市民用基礎設施最大規模襲擊，造成至少4人死亡。總統澤倫斯基對此強調，一定會對敵人做出強力回應。

▲ 救援人員目前從殘骸中救出7人，並疏散64人。（圖／路透，下同）

《路透社》報導，烏克蘭空軍指出，俄軍6日自黑海向利沃夫發射「口徑」巡弋飛彈，10枚中有7枚被擊落。利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）表示，空襲造成住宅、辦公室及學校受損，數百間公寓窗戶破碎，損失慘重。

Lviv. Consequences of the night attack by Russian terrorists. Unfortunately, there are wounded and dead. My condolences to the relatives!



There will definitely be a response to the enemy. A strong one. pic.twitter.com/9yl1MT6Eu4 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2023

澤倫斯基在推特公開一段約1分鐘的影片，可見被飛彈擊中的建築屋頂及高樓層受損，停放附近的車輛也受到波及，車窗被掉落的建築殘骸砸碎、車體被黃色塵土覆蓋，還有救援人員在一片狼藉中尋找倖存者。

澤倫斯基發文表示，「不幸的是有人受傷，有人死亡。我向罹難者家屬表示哀悼。我們一定會對敵人做出回應，且會是強烈的回應。」

烏克蘭內政部目前統計，這起攻擊造成4人死亡，32人受傷，包括一名兒童，搜救仍在進行。緊急救援部門則表示，已從殘骸中救出7人，並疏散64人。薩多維指出，這是開戰逾16個月以來，對利沃夫民用基礎設施的最大規模攻擊。

利沃夫遠離前線，距離北約成員國波蘭邊境約70公里。俄國去年2月侵烏以前，利沃夫人口約70萬人，但開戰以來隨著外地民眾為躲避戰火而湧入，人口持續膨脹。