從未討論出訪烏克蘭！尹錫悅下周赴歐出席北約峰會　談論俄烏戰爭

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅、金建希將從下周的10至15日出訪位於歐洲的立陶宛、波蘭，以觀察員身份再度獲邀出席北約組織（NATO）峰會，屆時將談論俄烏戰爭、北約在印太地區的合作、新興國安威脅等議題，並有機會和日本首相岸田文雄展開會談，之後將與89個南韓企業和經濟團體訪問波蘭，談論軍武輸出等多項經濟合作。

不過，南韓總統辦公室強調，目前並沒有計畫訪問烏克蘭。

根據《韓聯社》，尹錫悅、金建希將從10至15日展開為期6天4夜的歐洲出訪行程，其中10至12日預計停留在立陶宛首都維爾紐斯，尹是繼去年6月以後第2次以觀察員身份獲邀出席北約峰會，屆時他將在北約峰會上談論俄烏戰爭、北約印太地區合作、新興國防安全威脅勢力等議題。

同時，尹錫悅將陸續和北約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）面談，並與荷蘭、挪威、立陶宛等國家各自進行雙邊會談，並出席立陶宛總統主辦的北約組織同盟國與夥伴國晚宴，以及出席AP4（南韓、日本、澳洲、紐西蘭）元首峰會。

而先前日媒《每日新聞》指出，岸田文雄有意推動在北約組織峰會上召開日韓元首峰會，向尹錫悅親自說明福島第一核電廠核處理水海洋排放計畫安全性、監控系統等內容。對此，南韓總統辦公室表示，韓日元首峰會仍在協調當中，且目前不會事先討論兩人見面時的談論議題。

▲南韓K2黑豹主力戰車180輛去年12月首先交付給波蘭。（圖／達志影像／美聯社）

12日晚間，尹錫悅將在波蘭總統杜達（Andrzej Duda）的邀請下訪問波蘭首都華沙，是自從時任南韓總統李明博以後時隔14年的國賓訪問，13日上午將在波蘭統府出席官方的歡迎典禮，並在此召開南韓和波蘭的雙邊會談，

先前美國總統拜登、日本首相岸田文雄、英國首相蘇納克等多位國家元首或重要人士在計畫訪問烏克蘭並會晤烏克蘭總統澤倫斯基時，往往會先途經波蘭，接著才會閃電訪問烏克蘭首都基輔。對於尹錫悅此次是否有出訪烏克蘭、甚至會晤則倫斯基的計畫？南韓總統辦公室表示，目前尚未推動、且也暫無計畫推動。

另外，南韓近來和波蘭簽下軍火出口合約，包括去年8月南韓軍火商現代樂鐵簽約優先提供波蘭180輛K2黑豹戰車、韓華航空航天則簽約供應波蘭K-9自走砲672門，因此尹錫悅下周出訪時將有89個企業和經濟團體代表隨同，包括LG集團會長具光謨、韓華集團副會長金東官、LS具滋殷、三星電子副會長韓宗熙、現代樂鐵社長李庸培、韓華航空航天代表理事孫在一。