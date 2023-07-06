李玟打破亞裔美國人限制！　CNN：替年輕華裔女性樹立榜樣

▲華語歌壇天后李玟5日輕生離世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

華語歌壇天后李玟5日輕生離世，國際各大媒體也大篇幅報導，美國CNN指出，李玟在其數十年的職業生涯中，有數十張成功的專輯、電影和節目，在1990年代襲捲華語歌壇，融合嘻哈和R&B元素也讓她在美國大受歡迎，打破亞裔美國人的限制，為年輕的華裔女性在世界舞台上樹立榜樣。

根據CNN報導，在香港出生、美國長大的李玟，高中畢業後回到香港參加歌唱比賽奪冠後，就此開啟了她的音樂生涯。李玟1990年代在亞洲取得了巨大的成功，發行英文、中文和粵語專輯，銷量達數百萬張，且融合嘻哈與R&B元素的曲風也讓她在美國大受歡迎，在1998年受邀成為迪士尼動畫《花木蘭》的中文版配音，並演唱主題曲《自己》。

▲李玟2001年在奧斯卡頒獎典禮演唱《臥虎藏龍》主題曲《月光戀人》。（圖／達志影像／美聯社）

CNN提到，真正讓李玟在全球爆紅的是她在2000年替李安導演的電影《臥虎藏龍》演唱主題曲《月光戀人》，而這首歌橫掃美國各大頒獎典禮；李玟在隔年受到奧斯卡獎邀請，在頒獎典禮上演唱這首歌，成為首位在奧斯卡表演的華裔女星，當時有數千萬觀眾觀看了這段演出。

李玟逝世的消息在中國社群平台微博成為熱門話題，獲得近14億的點擊量。CNN指出，歌迷紛紛發文回憶李玟，同時引發了對心理健康和抑鬱症的討論，也稱在李玟過去29年來，打破了亞裔美國人的限制，為年輕的華裔女性在世界舞台上豎立的榜樣。

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