烏克蘭反攻「巨大爆炸」空拍畫面曝光　烏軍：俄基地不復存在

▲烏克蘭軍方對俄羅斯占領城市馬克耶夫卡發動夜間襲擊行動。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐約時報報導，烏克蘭軍方對俄羅斯占領城市馬克耶夫卡（Makiivka）發動夜間襲擊行動，表明烏軍在艱困壕溝戰展開反攻收復失土之際，仍能對俄羅斯後方目標發動攻擊。依據烏軍公布的空拍畫面，戰場上的巨大爆炸產生火光，起初的爆炸引發多次爆炸，同時還有信號彈被點燃，研判此處為武器庫。

Ukraine’s military launched an overnight strike on a Russian-occupied city, setting off a huge blast. Videos geolocated by The New York Times confirmed that the explosion occurred on the outskirts of Makiivka, in the Donetsk region of eastern Ukraine. https://t.co/LOaMNnDMzY pic.twitter.com/6m8d1A5FFG — New York Times World (@nytimesworld) July 5, 2023

烏克蘭與俄羅斯人士均指出，馬克耶夫卡4日晚間的攻擊行動意義重大。因為就在今年元旦，烏克蘭使用海馬斯針對該處俄國軍營發動攻擊，造成至少63名俄羅斯士兵喪命，死亡人數可能破百，給俄軍造成重大兵力損失。

外媒對4日烏軍夜襲的影片進行地理定位後證實，這起爆炸地點就在馬克耶夫卡郊區，起初的爆炸引發後續多次爆炸並點燃信號彈，接著才產生更大的爆炸，表明此處可能是武器庫。

不過針對4日這場襲擊，俄烏說法存在分歧，烏克蘭堅稱此處屬於軍區，稱此處的俄羅斯基地已不復存在，但俄方稱這裡是平民區，更說有一名男子死亡，68名平民受傷。不過雙方說法均無法獲得證實。

烏克蘭今年6月展開期待已久的大反攻，稱反攻行動已取得一些進展。烏克蘭武裝部隊主要作戰部副主任奧列克西赫羅莫夫（ Oleksiy Hromov）表示，在過去這一個月，烏軍重新奪回9個定居點，這當中大部分是小村莊，面積約62平方英里。