烏克蘭反攻「巨大爆炸」空拍畫面曝光　烏軍：俄基地不復存在

▲烏克蘭軍方對俄羅斯占領城市馬克耶夫卡發動夜間襲擊行動。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

紐約時報報導,烏克蘭軍方對俄羅斯占領城市馬克耶夫卡(Makiivka)發動夜間襲擊行動,表明烏軍在艱困壕溝戰展開反攻收復失土之際,仍能對俄羅斯後方目標發動攻擊。依據烏軍公布的空拍畫面,戰場上的巨大爆炸產生火光,起初的爆炸引發多次爆炸,同時還有信號彈被點燃,研判此處為武器庫。

Ukraine’s military launched an overnight strike on a Russian-occupied city, setting off a huge blast. Videos geolocated by The New York Times confirmed that the explosion occurred on the outskirts of Makiivka, in the Donetsk region of eastern Ukraine. https://t.co/LOaMNnDMzY pic.twitter.com/6m8d1A5FFG