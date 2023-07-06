三寶媽失蹤2個月　鄰居聞惡臭報案！在男友儲藏室找到分屍遺體

▲男子被控殺害分屍失蹤女友，並與另外一起失蹤案有關。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國33歲女子斯塔倫(Manijeh“Mani”Starren)自5月開始失蹤，有民眾近來在其40歲男友喬根森(Joseph Jorgenson)家中聞到怪味報案，結果警方在儲藏室中找到斯塔倫被分屍的遺體，依謀殺罪起訴，並懷疑喬根森可能與另一名失蹤女性案件也有關。

警方表示，育有3名孩子的斯塔倫，自5月1日被家人通報失蹤，後來接到民眾報案聞到怪味，5月25日前往搜查喬根森公寓，在客廳地板、廚房、沙發上發現血跡，證實血跡來自斯塔倫，並且有被人試圖清除的痕跡。

警方調閱監視器發現，斯塔倫4月21日下午6時曾被居住大樓的監視器拍到，她試圖逃離家中時，被喬根森抓住，後來強行帶回屋內，懷疑那有可能是她生前最後的畫面。

喬根森附近鄰居表示，自6月開始，一直聞到從他家中傳出似乎是死亡動物腐爛的臭味，曾看到他背著一個巨大行李袋走出家中，懷疑裡面可能藏著屍體。警方後來根據喬根森的GPS定位鎖定一個儲藏倉庫，並在裡面找到斯塔倫被分屍的遺體。

警方除了對喬根森指控犯下謀殺罪，並懷疑他可能與另外一名失蹤女子案件有關，該名女子為33歲的Fanta Xayavong，其2021年7月開始失蹤，最後一次出現時也曾與喬根森見面，案件正在調查中。