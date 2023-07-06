女在飯店房間發現塑膠袋裝「胎兒血水」　畫面瘋傳背後真相曝光

▲女在房間發現疑似裝著胎兒的塑膠袋。（圖／翻攝自Facebook／Ásh Whïté）

記者李振慧／綜合報導

美國女子懷特(Ash White)近來入住飯店時，發現飯店房間疑似沒有打掃，房內不但十分凌亂，留有之前客人的垃圾，甚至還發現一個裝著疑似是胎兒和血水的塑膠袋，噁心畫面嚇得她拍片分享在網路上，立即引發網友關注。

懷特在網路上表示，她上個月底入住佛州塔拉赫西(Tallahassee)希爾頓花園飯店，一進門卻發現房間十分凌亂，還在壁櫥中找到一個裝著可疑物品的塑膠袋，氣得向飯店人員反映，對方卻告訴她那裡面可能裝的是流產胎兒，接著就像沒事一樣把塑膠袋收走，讓她非常震驚。

懷特氣得在影片中表示，「這是我經歷過最糟糕的一天，我只想要要回我的錢」，後來她跑去飯店櫃台要求全額退款，卻只獲得飯店給予3萬點數的獎勵，所以決定報案。

事情在網路上爆紅後，飯店發言人澄清，警方檢驗後證實塑膠袋中的物質不是流產胎兒，而是客人的紅酒與嘔吐物，「為了回應這一嚴重的指控，工作人員立即連繫執法部門，並且徹底進行調查，法醫得知的結論是，這個指控是錯誤的，我們非常重視客人的擔憂，並努力為所有客人保持最高標準的清潔和安全服務」。