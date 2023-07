粗壯硬挺「陰莖花」罕見開了！數百遊客排隊搶拍　臭味堪比死老鼠

▲舊金山一朵巨花魔芋3日晚間開花。(圖/翻攝自IG/conservatoryofflowers)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國舊金山一株罕見的魔芋屬植物最近睽違4年再次開花,數百名遊客排隊欣賞,這種花可能需要數年甚至超過十年以上才開一次。有人形容它的味道「比嘔吐一千次還難聞」,也有人說像死老鼠,因此獲得「屍花」之名。花序高度可達12英呎(約3.6公尺)外型尖挺,先前還有外媒稱之為「陰莖植物」(Penisplant)。

根據衛報、KQED報導,舊金山百花溫室(San Francisco Conservatory of Flowers)日前宣布,溫室裡一株名為Scarlet的巨花魔芋(Amorphophallus titanum)於當地3日晚間開花。這種花原生於印尼蘇門答臘的熱帶雨林,由於過度砍伐,現已被列為瀕危物種,全球只剩數百株,舊金山溫室裡共栽培5株,目前正在開花的Scarlet是2016年從布魯克林植物園轉移至此,它上一次開花是在2019年。

報導指出,這種花以刺鼻的氣味與巨大堅挺的外型聞名,最長可達12英呎(約3.6公尺)。舊金山溫室收藏與保存主任吉魯(Ryan Guillou)表示,開始開花之後遊客們大約只有36小時的時間能駐足欣賞,而且惡臭只有在第一個晚上能聞到,「那絕對會很臭(stink),是真的、真的、真的很臭。當地媒體稱,舊金山百花溫室3日與4日出現數百名遊客排起長隊,只為一睹它開花。

