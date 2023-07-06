粗壯硬挺「陰莖花」罕見開了！數百遊客排隊搶拍　臭味堪比死老鼠

▲舊金山一朵巨花魔芋3日晚間開花。（圖／翻攝自IG／conservatoryofflowers）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國舊金山一株罕見的魔芋屬植物最近睽違4年再次開花，數百名遊客排隊欣賞，這種花可能需要數年甚至超過十年以上才開一次。有人形容它的味道「比嘔吐一千次還難聞」，也有人說像死老鼠，因此獲得「屍花」之名。花序高度可達12英呎（約3.6公尺）外型尖挺，先前還有外媒稱之為「陰莖植物」（Penisplant）。

根據衛報、KQED報導，舊金山百花溫室（San Francisco Conservatory of Flowers）日前宣布，溫室裡一株名為Scarlet的巨花魔芋（Amorphophallus titanum）於當地3日晚間開花。這種花原生於印尼蘇門答臘的熱帶雨林，由於過度砍伐，現已被列為瀕危物種，全球只剩數百株，舊金山溫室裡共栽培5株，目前正在開花的Scarlet是2016年從布魯克林植物園轉移至此，它上一次開花是在2019年。

報導指出，這種花以刺鼻的氣味與巨大堅挺的外型聞名，最長可達12英呎（約3.6公尺）。舊金山溫室收藏與保存主任吉魯（Ryan Guillou）表示，開始開花之後遊客們大約只有36小時的時間能駐足欣賞，而且惡臭只有在第一個晚上能聞到，「那絕對會很臭（stink），是真的、真的、真的很臭。當地媒體稱，舊金山百花溫室3日與4日出現數百名遊客排起長隊，只為一睹它開花。

Here’s the line to view the blooming corpse flower at the San Francisco Conservatory of Flowers @sfchronicle @SFConservatory pic.twitter.com/ZzTXOJ2lx2 — Jessica Christian (@jachristian) July 5, 2023

報導解釋，由於開花的味道類似於腐肉，還會吸引埋葬蟲科和蒼蠅授粉，因此也被稱為「屍花」（corpse flower）。有人形容那臭味像是死老鼠，也有人說「比嘔吐一千次還難聞」，一名遊客實際聞過之後說「聞起來就像辦公室裡好幾個月沒清理過的冰箱一樣刺鼻。」至於那些無法前往欣賞的民眾，目前舊金山百花溫室也正在透過網路直播這朵Scarlet開花的情況。