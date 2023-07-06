日本國道施工死亡事故！深夜鐵橋鋼筋「崩塌墜落」　2工人慘遭砸死

▲日本靜岡縣國道1號高架道路施工時，6日凌晨發生鐵橋基底鋼筋崩塌的事故。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本靜岡縣國道1號某高架施工路段今（6）日凌晨發生死亡事故，在進行高架道路懸掛作業時，鐵橋意外崩塌墜落，8名男性工人直接被墜落的鐵橋基底鋼筋波及，造成6人輕重傷，其餘2名50多歲男性則是從心肺功能停止至死亡，現場目擊者和居民表示，事故發生時傳出巨大聲響，還以為是地震。

根據日媒《NHK》、《SBS News》（靜岡放送），靜岡縣靜岡市清水區國道1號「靜清外環」（静清バイパス）於6日凌晨3時10分進行施工，警察和消防當局調查後指出，當時一共有20多名工人、10多名警衛在現場進行鐵橋懸掛作業，豈料鐵橋施工時竟然意外崩塌墜落，導致6人輕重傷、1人死亡、1人心肺功能停止。

警方指出，現場工人正在為外環道路實施高架化作業，未料高架道路鐵橋基底鋼筋卻在施工時意外墜落，該鐵橋基底鋼筋長50公尺、寬5公尺，受傷的6名男性工人約莫介於30至70多歲。

國土交通省中部地方整備局靜岡國道事務所則表示，該墜落的鐵橋基底鋼筋長約60公尺、重約140噸。

受到該起事故影響，國道1號靜清外環從6日上午4時30分起實施單向禁止通行，該外環道路連接靜岡市清水區、駿河區，平常交通量可以說是相當混雜。

一名在附近加油站工作的男性目睹事發現場，他回憶道，「那時傳出巨響，我還以為是發生地震了」；而一名住在事故現場附近的30多歲女性則表示，「我聽到兩次『砰』的巨響，那時候我也以為是地震了，不過當看到救護車和警車，我才驚覺出事了。」

目前警方已從上午9時起開始調查詳細的事發原因。