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「幽靈嬰兒」暴增至664件！狠母載女嬰棄屍菜園　他瞞妻殺死親兒

▲▼南韓警方5日在釜山市機張郡針對幽靈嬰兒下落展開搜查，該處疑為兒童虐待致死嫌疑婦女丟棄嬰屍的地方。（圖／達志影像）

▲警方5日在釜山市機張郡針對幽靈嬰兒下落展開搜查，該處疑為兒童虐待致死嫌疑婦女丟棄嬰屍的地方。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓6月底爆發「嬰兒藏屍冰箱」案，一名來自京畿道水原市的30多歲婦女僅因經濟條件不佳，就將2018、19年生下的男女嬰殺害後藏屍冰箱，震驚全國社會，為此國家監察部門在調查後發現8年來高達2000多名嬰兒下落不明。最新消息，目前警方已接獲598件幽靈嬰兒案，其中已確認23名嬰兒死亡。

根據《韓聯社》，醫院雖持有孕婦誕下嬰兒的生產紀錄，但孕婦卻未向戶政機關辦理嬰兒出生登記，此被稱為「幽靈嬰兒」，隨著遭到親生父母棄養、殺害棄屍的嬰兒愈來愈多，案情也如滾雪球般陷入膠著，南韓警察廳國家搜查本部公佈最新數據，截至昨（5）日下午2時，一共傳出664件幽靈嬰兒。

其中，警方已針對598件「幽靈嬰兒」（死亡10件、確認下落48件、下落不明540件）著手展開調查，這項數據比起昨天的400件還要高出198件，光是一天內就暴增49.5%。

至於未辦理出生證明而死亡的嬰兒則新增至23人，比起前一天還要多出8人，其中10名嬰兒的父母已出現疑似相關嫌疑的犯罪紀錄，正交由京畿南部警察廳偵查，另外11名嬰兒的父母則未出現相關嫌疑而終結偵查。

報導指出，警方在偵辦「幽靈嬰兒」的下落時，無意間發現一名男嬰慘遭親生父親殺害、以及出生1天後死亡便遭親生母親隨地掩埋至菜園的女嬰，該名男性6日凌晨2時31分被龍仁東部警察署依殺人、棄屍等嫌疑緊急逮捕，至於該名將女兒棄屍菜園的婦女也在同一天內被警方逮捕。

來自京畿道龍仁市的A某曾於2015年3月和妻子B某生下男嬰，然而不久後他便將自己的的親生兒子殺死後棄屍，目前尚未透露詳細的作案方法和棄屍地點，妻子B某表示自己對於丈夫的犯案毫不知情。

至於仁川警察廳女性青少年搜查隊則於同一天緊急逮捕殺害、棄屍親生女兒的40多歲婦女C某，C某2016年8月7日在仁川廣域市某醫院誕下女嬰，豈料隔天女嬰卻因不明原因而死亡，於是C某就在未辦理出生登記、也未進行任何喪葬儀式的情況下，將女嬰屍體載往位於京畿道金浦市某菜園丟棄，該菜園為C某母親持有的土地之一。

►嬰屍藏冰箱震驚南韓　「幽靈嬰兒」暴增至420件！警確認已15死

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