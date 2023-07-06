9歲女童遭性侵懷孕　被迫「跨州墮胎」全球關注！惡狼判終身監禁

▲ 格爾森承認性侵女童，被判終身監禁。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國俄亥俄州去年發生一起震驚社會的性侵案，瓜地馬拉籍男子格爾森（Gerson Fuentes）二度侵犯一名當時僅9歲的女童，導致女童懷孕，卻因懷孕滿6周禁止墮胎的禁令被迫「跨州墮胎」，因此登上新聞頭條。格爾森承認犯下2項性侵重罪，5日判處終身監禁。

綜合CNN及BBC等外媒，俄亥俄州富蘭克林郡法院文件顯示，現年28歲的格爾森5日承認2項性侵重罪指控，當天被判處終身監禁，須服刑25至30年後才可假釋，且沒有任何證據證明他合法停留美國，可能被驅逐出境。

根據起訴書，女童受害時僅有9歲，去年6月接受流產手術時也僅10歲。格爾森去年7月向警方承認，性侵女童至少2次，流產胎兒DNA鑑定結果顯示，他就是孩子的父親。

印第安那州印第安納波利斯一名女醫師去年夏天向《印第安納波利斯星報》透露，她剛為一名來自俄亥俄州的10歲女童墮胎，隨即引發全球關注。

這名醫師伯納德（Caitlin Bernard）後來具名向CNN透露，由於美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對墮胎權的保障，俄亥俄州隨即祭出新規，禁止懷孕6周後墮胎，性侵或亂倫受害者也不例外，但當時女童已懷孕6周又3天，不得不「跨州墮胎」。

事後伯納德因侵犯病患隱私，向媒體透露這起案件，今年5月被印第安那州官員處以3000美元罰款，但未被暫停執照。

印第安那州當時仍允許受精20周內墮胎，但很快也通過禁止在懷孕的任何階段墮胎，僅允許在性侵、亂倫或母體生命受到威脅、有嚴重健康風險及胎兒致命畸形的情況下終止妊娠。