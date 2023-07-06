病患吞嚥困難！　醫生檢查嚇呆「整隻活章魚」吸住食道

▲新加坡一名男子被整隻活章魚吸住食道。（圖／翻攝自外媒）



記者張方瑀／綜合報導

吃生食的時候一定要格外小心，新加坡一名男子某日吃完海鮮後，出現吞嚥困難、嘔吐等症狀，因此到醫院就診，結果當醫生進行電腦斷層掃瞄後發現，男子的喉嚨裡居然卡著一隻活章魚，而且吸盤還緊緊黏住食道。

根據《紐約郵報》報導，新加坡一名55歲男子某日吃完含有章魚的海鮮餐後，突然出現吞嚥困難、嘔吐等症狀，隨即前往陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）就醫，而醫護人員針對他的食道進行電腦斷層掃瞄，結果竟發現有一隻章魚卡在裡面，且吸盤緊緊黏住距離胃部僅5公分的地方。

醫療團隊立刻將男子送入手術室，起初試圖拉動、夾出整隻章魚都失敗，最後醫生小心地將內視鏡略過章魚，進入胃部，再往後回勾住章魚的頭部，才順利將整隻推出來。手術結束後，男子恢復狀況良好，住院兩天後就出院。

醫療團隊指出，他們經常面臨患者食物堵塞的問題，其中80％至90％會自行消化，另外10％至20％需要利用內視鏡治療，另外不到1％需要進行手術。

事實上，活章魚在南韓是一道非常熱門的菜色；不過，全球每年平均會有6人因吞食活章魚而死亡，當章魚的吸盤黏在食用者的喉嚨兩側，可能會出現窒息，嚴重會導致死亡，尤其在觸角留得較長或整隻吞食的時候，更容易發生。