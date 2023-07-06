外媒關注李玟離世！CNN、BBC大篇幅報導　盛讚其「天后級音樂成就」

▲各大國際主流媒體大篇幅報導李玟離世消息。（圖／翻攝自各大外媒網站，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

動感天后李玟5日離世，享年48歲，而突如其來的噩耗，除了震驚華語娛樂圈外，因李玟曾演唱迪士尼動畫《花木蘭》主題曲，更是首位在奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，在歐美創下多項成就，所以她的離世也讓各大國際主流媒體大篇幅報導。

出生於香港的李玟（CoCo Lee）自小移居美國，曾發行過中文、英文和粵語專輯，也曾擔任迪士尼動畫電影《花木蘭》的中文配音，同時演唱其主題曲《自己》（Reflection）；她也為電影《臥虎藏龍》唱過主題曲《月光愛人》（A Love Before Time），並入圍第73屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，更是首位受邀奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，在歐美國家擁有高人氣。

李玟離世的消息5日傳出後，隨即引發國際主流媒體大篇幅報導，包含美國CNN、《華盛頓郵報》、《紐約時報》、《紐約郵報》、《福斯新聞》、《路透社》、《華盛頓郵報》和《每日郵報》等外媒，幾乎都將新聞放在首頁；英國BBC更以「1990至2000年代風靡華語樂壇的天后」盛讚李玟的成就。

李玟在美國創下的紀錄還包含，首位進軍美國歌壇的華語歌手、首位在NBA籃球賽中場演唱美國國歌的華語歌手，更曾獲邀在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall）舉辦個人演唱會，代表作《DiDaDi》也曾榮獲Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

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