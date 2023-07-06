美前軍事首長：美國應表達支持台灣　威嚇習近平勿武力侵台

▲美國前參謀長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美軍前參謀長聯席會議主席、退役海軍上將穆倫（Mike Mullen）5日在華盛頓郵報一場線上論壇中表示，台灣是未來美中之間的核心議題，中國目前的對台策略是施加極大壓力，迫使兩岸統一，而美國應該表達對台灣的支持，讓中國國家主席習近平每天都感受到威嚇，使其意識到武力奪台難以取勝。

根據UNSI News等外媒報導，穆倫表示，中國目前的策略是對台灣施加極壓力，好讓人們舉手贊成統一，但由於台灣人民支持民主，使得此策略越來越具挑戰性。

穆倫認為，兩棲登陸是最困難的軍事行動，若要侵略台灣，共軍必須組織一支入侵部隊，穿越洶湧海域，朝向一個人口稠密、幾乎沒有登陸點的多山島嶼推進約100英里。他還說，中國自1950年代以來就沒有參加過戰爭，引發外界質疑中國軍隊在21世紀戰鬥中會有何表現，而俄羅斯過去18個月以來在烏克蘭吸取的教訓，可能會「警醒」習近平。

前美國副國家情報總監高登（Susan Gordon）在論壇上也表示，儘管習近平不打算把兩岸統一問題留給繼任者，但在關注烏克蘭的發展之後，武力侵台絕非一個定案。高登說，只不過若無法在短時間內實現和平統一，中國現在已經在尋求解決軍隊的潛在弱點。

穆倫表示，美國與其盟友應表達對台支持，讓習近平每天都能感受到威嚇，並清楚若試圖攻台，將無法取勝。他說，台灣是未來美中之間的核心議題，兩位總統的談話絕對至關重要，拜登總統必須「教育美國人民為何（台灣）之於美國利益很重要」，當民主與自由受威脅，美國決定在戰爭中支援台灣時，美國人民必須非常支持。

穆倫與高登同為美國智庫外交關係協會（CFR）最新報告「新時代美台關係：因應更強勢的中國」（U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China）工作小組的共同主席。報告點出，美國國防工業基礎並沒有為台灣的長期衝突做好準備，俄烏戰爭凸顯了這點，但也加劇了這個現實情況，若美國選擇干預台海衝突，美軍所需的彈藥可能會超過五角大廈現有庫存。

報告還提到，美國在可能的台海衝突中，潛艇將是一個關鍵的不對稱優勢，能夠瞄準中國的兩棲登陸部隊，且由於共軍在反潛作戰方面的不足，很大機率上不會被發現，然而，目前可用於執行此任務的潛艇數量不足。穆倫補充，美國透過對外軍售向台灣運送軍備的程序過於繁瑣，無法應對中國日益增長的直接威脅。