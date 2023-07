美前軍事首長：美國應表達支持台灣　威嚇習近平勿武力侵台

▲美國前參謀長聯席會議主席穆倫(Mike Mullen)。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合報導

美軍前參謀長聯席會議主席、退役海軍上將穆倫(Mike Mullen)5日在華盛頓郵報一場線上論壇中表示,台灣是未來美中之間的核心議題,中國目前的對台策略是施加極大壓力,迫使兩岸統一,而美國應該表達對台灣的支持,讓中國國家主席習近平每天都感受到威嚇,使其意識到武力奪台難以取勝。

根據UNSI News等外媒報導,穆倫表示,中國目前的策略是對台灣施加極壓力,好讓人們舉手贊成統一,但由於台灣人民支持民主,使得此策略越來越具挑戰性。

穆倫認為,兩棲登陸是最困難的軍事行動,若要侵略台灣,共軍必須組織一支入侵部隊,穿越洶湧海域,朝向一個人口稠密、幾乎沒有登陸點的多山島嶼推進約100英里。他還說,中國自1950年代以來就沒有參加過戰爭,引發外界質疑中國軍隊在21世紀戰鬥中會有何表現,而俄羅斯過去18個月以來在烏克蘭吸取的教訓,可能會「警醒」習近平。

前美國副國家情報總監高登(Susan Gordon)在論壇上也表示,儘管習近平不打算把兩岸統一問題留給繼任者,但在關注烏克蘭的發展之後,武力侵台絕非一個定案。高登說,只不過若無法在短時間內實現和平統一,中國現在已經在尋求解決軍隊的潛在弱點。

穆倫表示,美國與其盟友應表達對台支持,讓習近平每天都能感受到威嚇,並清楚若試圖攻台,將無法取勝。他說,台灣是未來美中之間的核心議題,兩位總統的談話絕對至關重要,拜登總統必須「教育美國人民為何(台灣)之於美國利益很重要」,當民主與自由受威脅,美國決定在戰爭中支援台灣時,美國人民必須非常支持。

穆倫與高登同為美國智庫外交關係協會(CFR)最新報告「新時代美台關係:因應更強勢的中國」(U.S.-Taiwan Relations in a New Era: Responding to a More Assertive China)工作小組的共同主席。報告點出,美國國防工業基礎並沒有為台灣的長期衝突做好準備,俄烏戰爭凸顯了這點,但也加劇了這個現實情況,若美國選擇干預台海衝突,美軍所需的彈藥可能會超過五角大廈現有庫存。

報告還提到,美國在可能的台海衝突中,潛艇將是一個關鍵的不對稱優勢,能夠瞄準中國的兩棲登陸部隊,且由於共軍在反潛作戰方面的不足,很大機率上不會被發現,然而,目前可用於執行此任務的潛艇數量不足。穆倫補充,美國透過對外軍售向台灣運送軍備的程序過於繁瑣,無法應對中國日益增長的直接威脅。