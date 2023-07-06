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烏克蘭基輔法院爆炸！　被告男出庭後「引爆裝置」炸死自己

▲▼烏克蘭基輔法院5日發生爆炸，男性被告出庭後將自己反鎖，後向安全部隊人員投擲爆裂物，並炸死自己。（圖／路透）

▲烏克蘭基輔法院5日發生爆炸，男性被告出庭後將自己反鎖，又向安全部隊人員投擲爆裂物，最終炸死自己。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合報導

烏克蘭內政部長克利緬科（Ihor Klymenko）引述「初步資訊」指出，一名被告男子在首都基輔的一處法院引爆爆炸裝置後身亡，另造成2名安全部隊人員受傷。

綜合路透社等外媒報導，基輔舍甫琴科區（Shevchenkivskyi）法院5日下午5時左右發生2度爆炸，特種快打安全部隊的2名成員在試圖控制被告男子時受傷，男子則在爆炸中當場身亡。克利緬科在Telegram上證實，死者名為胡梅紐克（Ihor Humenyuk），因涉嫌在2015年於基輔國會大廈前以手榴彈炸死4名國民警衛隊成員，而以嫌疑人身分出席聽證會。

▲▼烏克蘭基輔法院5日發生爆炸，男性被告出庭後將自己反鎖，後向安全部隊人員投擲爆裂物，並炸死自己。（圖／路透）

▲事發後法院外有救護車抵達與安全部隊人員戒護。

克利緬科說，胡梅紐克在聽證會結束時，先是把自己反鎖在一間廁所裡，朝著2名警衛投擲爆裂物，後來安全部隊對空鳴槍想阻止他離開法院，但男子又將自己鎖在另一間房間拒絕談判，再向2名安全部隊成員投擲另一個爆炸裝置，導致2人受傷送醫，他自己也因此被炸身亡，「根據初步資訊，他炸到了自己。」

克利緬科表示，目前當局正在調查胡梅紐克是如何將攜帶爆裂物帶進法庭。不過，克利緬科的聲明中並未提到此案與俄羅斯有任何關聯。

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