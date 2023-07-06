足科醫「鞋子黑名單」曝光！　長時間穿「夾腳拖」恐造成腳趾變形

▲新加坡一位足科醫生警告，夾腳拖是他最不推薦穿著的鞋。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

台灣許多人習慣在夏天穿著夾腳拖出門，但新加坡一位足科醫生警告，夾腳拖是他最不推薦穿著的鞋，因為它毫無支撐和包覆力，長時間穿著可能會造成足底筋膜炎或如同鳥爪般的爪狀趾（Claw toe）。

新加坡足科醫生麥考利（Paul Macaulay）時常在TikTok分享足部健康知識，他提到，夾腳拖（flip flops）是他最不推薦的鞋子，但這種鞋子缺乏適當的足弓支撐和安全性，「生物力學失衡會導致過載損傷，出現足底筋膜炎和脛後肌腱炎。」

▲長時間穿夾腳拖可能導致後腳跟乾裂和爪狀趾。（圖／翻攝自TikTok）



麥考利提到，如果長期穿著夾腳拖，腳趾可能會變硬、彎曲，而且難以復原；根據《美國整形外科學會》說法，這種腳趾問題又稱為「爪狀趾」，通常是因為穿著擠壓腳趾或沒有足弓支撐的鞋子所引起。

麥考利指出，夾腳拖對於行動不便和糖尿病患者來說也十分危險，除了可能被拖鞋絆倒外，夾腳拖會讓後腳跟變得乾燥，導致腳跟裂開，「尤其是2型糖尿病患者，通常會出現神經病變，他們感覺不到自己的腳，而穿夾腳拖容易割傷腳，這可能導致更大的問題，例如傷口感染，若是處理不當可能導致截肢。」

麥考利也另外整理出「絕不會購買」的5款鞋子，分別是樂福拖鞋（slip on loafers）、夾腳拖、細高跟鞋（stilettos）、芭蕾娃娃鞋（ballet pumps）與無鞋帶懶人鞋（soft slip on strapless shoes）。

他建議，如果夏天想要穿拖鞋或涼鞋的話，盡量選擇後腳有綁帶的款式，「這能使腳踝更加穩定，讓腳保持在適當位置，或者是選擇前端有帶子的款式，把腳趾固定住。」麥考利說，並非完全不可以穿夾腳拖，「在正確的活動上，如在沙灘上散步這類都可以，只是不建議穿著夾腳拖走5至10公里的路。」