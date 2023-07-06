　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

防止AI失控導致人類滅絕！　OpenAI：目前還沒有任何解方

▲ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲ChatGPT帶起的AI風潮，引發人類滅絕疑慮。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

OpenAI製作的ChatGPT為全球開創新局，不過近來共同創辦人奧特曼（Sam Altman）頻頻示警AI可能帶來的危險，該公司5日更表示，將建立一個新的研究團隊，確保人工智慧繼續保持對人類無害，最終將透過AI來監督AI自身的發展。

路透社報導，OpenAI共同創辦人蘇茨凱佛（Ilya Sutskever）與AI對齊負責人來克（Jan Leike）共同撰寫一則貼文，以嚴重措辭警告，「超級智能的巨大能力，可能導致人類喪失權力，甚至可能導致人類滅絕」，「目前，我們對於控制一個潛在的超級智能AI還沒有任何解方，也無法預防AI失控。」

文中預測，作為一個超越人類智能的系統，超級智能AI有可能在10年內誕生，人類需要比當前更厲害的技術來控制超級智能AI，代表必須在「對齊研究」上有所突破。文中指出，「對齊研究」是聚焦於確保AI如何持續對人類有益的研究。

由微軟支持的OpenAI正投入20％的計算能力，預計在未來4年內解決這項問題，該公司正針對這項任務籌組一個新的研究團隊。該團隊的目標是打造一個「人類等級」的AI對齊研究員， 然後透過龐大的計算能力擴展它。

OpenAI表示，這代表將會以人類反饋的方式訓練AI系統，訓練AI系統協助人類評估，最終訓練AI系統實際上進行研究「對齊研究」。

AI安全倡導者黎溪（Connor Leahy）指出，OpenAI的計畫存在根本性缺陷，因為原始的人類等級人工智能在被迫解決AI安全問題前，可能就會失控並造成破壞。

AI的潛在危險一直是相關人員甚至一般大眾擔心的問題，一群AI界領袖和專家，包括特斯拉創辦人馬斯克在內，今年4月曾共同簽署一封公開信，呼籲暫停開發比OpenAI「ChatGPT-4」更強大的系統，至少6個月的時間，理由是更先進的AI將可能對社會造成風險。

路透社和益普索5月的一項民調結果顯示，超過3分之2的美國人擔心AI可能會帶來負面影響，61％的人更認為將威脅人類文明。

註：AI對齊（AI Alignment）是指框架人工智慧系統的目標、價值觀與行為，使其與人類社會的期望一致。人類設計AI系統時，會希望AI解決問題的同時，也將人類利益納入考量範圍，預防對人類產生危害，AI對齊目標即是確保AI在每個過程中都能符合人類期望，並與人類達成相互協作。
 

ET快訊
快訊／台中工人遭「1萬1伏特」電擊！　失去生命跡象
29歲男騎士遭撞飛亡！　家屬急尋行車紀錄
藝術家遭控性侵！　強拍裸照稱「宇宙連結」
快訊／前議長服務處遭搜索！　檢調偵訊中
曾為李玟找100位兄弟！　黃立成心痛發文
快訊／中和死亡車禍！　Gogoro騎士噴飛不治
李玟曾失聲　「站台上痛哭」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

華爾街日報：台灣強化軍隊決心 攸關戰時美國介入

伊朗2020年誤認「擊落客機」　烏克蘭等國向國際法院提告

影像曝光！美伊海上角力　美軍稱成功阻止伊朗挾持2艘油輪

防止AI失控導致人類滅絕！　OpenAI：目前還沒有任何解方

泰國新總理即將出爐　國會13日投票

美國慶假期再傳槍響　華府社區派對槍擊案9傷

IAEA核處理水符標準　中：強化進口海產品檢驗

IAEA為日本排放核處理水背書　韓國表示尊重

中國限制「關鍵晶片材料」出口　美國：堅決反對

聯準會公布會議紀要　美股收黑129點

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

華爾街日報：台灣強化軍隊決心 攸關戰時美國介入

伊朗2020年誤認「擊落客機」　烏克蘭等國向國際法院提告

影像曝光！美伊海上角力　美軍稱成功阻止伊朗挾持2艘油輪

防止AI失控導致人類滅絕！　OpenAI：目前還沒有任何解方

泰國新總理即將出爐　國會13日投票

美國慶假期再傳槍響　華府社區派對槍擊案9傷

IAEA核處理水符標準　中：強化進口海產品檢驗

IAEA為日本排放核處理水背書　韓國表示尊重

中國限制「關鍵晶片材料」出口　美國：堅決反對

聯準會公布會議紀要　美股收黑129點

自備500萬買房！妹子卻因「少1文件」無法貸款　過來人教1秘訣

囂張片！持械飆罵騎車追逐...還拍片PO網　屁孩到案：只是好玩

快訊／台中工人修剪樹木遭「1萬1千伏特」高壓電擊！　無生命跡象

東港警小琉球宣交安+打詐　籲路口「慢、看、停」

屏東市出現今年首例本土登革熱個案　曾到雲林古坑

李玟斥資6億世紀婚禮！　愛情長跑8年嫁90億富商…不介意當繼母

楠梓死亡車禍！29歲男騎士遭左轉車撞飛亡　家屬急尋行車紀錄

2023兩岸青年峰會7／12開幕　220名台青參與「超過50%首赴陸」

菱傳媒民調：剩3成！侯友宜滿意度腰斬　63％市民籲辭市長再選總統

藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

李玟離世　英媒形容「巨星殞落」

韓「幽靈嬰兒」暴增至420件！警確認已15死

他出軌被原諒　結果老婆玩更大

夫妻離婚成功開心慶處！她喊：擺脫邪惡

河內內排機場險撞機　航管停職接受調查

中國限制「關鍵晶片材料」出口　美國：堅決反對

不再是最幸福國度　不丹年輕人出走他鄉原因曝

李安難忘李玟站上奧斯卡　登台前喊：我要拚命唱

小妹店門口躲雨　對監視器合掌道謝

聯準會公布會議紀要　美股收黑129點

俄軍擬炸札波羅熱核電廠！　烏克蘭籲國際社會採取行動

正妹懷孕7個月　驚見老公外遇有女友

韓警查209幽靈嬰兒　確認已12死

福島核廢水排海　韓在野黨要求禁日海產

更多熱門

相關新聞

用ChatGPT幫寫履歷！　他得到夢想工作

用ChatGPT幫寫履歷！　他得到夢想工作

ChatGPT年初推出後隨即引發風潮，許多人開始將其應用在各式各樣的領域，不少網友也分享自己透過這款生成式AI幫助求職成功的經驗，大讚相當好用。

AI來襲！　3類工作最不可取代

AI來襲！　3類工作最不可取代

台積電美國徵才難　這家薪水超敢給...差異曝

台積電美國徵才難　這家薪水超敢給...差異曝

ChatGPT爆個資外洩！逾10萬帳戶在暗網銷售

ChatGPT爆個資外洩！逾10萬帳戶在暗網銷售

賓士EQS電動休旅現身能耗測試！

賓士EQS電動休旅現身能耗測試！

關鍵字：

ChatGPTOpenAISam Altman

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

李玟輕生...周蕙竟發文「她辦到了」！

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟40秒告別音檔

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面