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IAEA核處理水符標準　中：強化進口海產品檢驗

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌表示，將強化海產品等進口檢驗檢疫。（圖／CFP）

文／中央社台北5日電

中國外交部發言人汪文斌今天針對國際原子能總署宣布，日本福島核處理水排海計畫整體符合國際安全標準說，中國政府將加強海洋環境監測，強化海產品等進口檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌針對IAEA昨天相關宣布的提問，作上述表示。

汪文斌說，中方立場「以科學為依據，以事實為準繩」，機構報告不能成為日方排海的護身符和通行證。一是「證明不了日方排海計劃的正當性」；二是「賦予不了日方排海計劃合法性」；三是「保證不了日方排海計劃安全性」；四是「保障不了監測安排的有效性」。

他又說，IAEA的報告「沒有平息日本國內外反對排海的強烈呼聲」，中國老百姓更是「高度關切」。中國政府有關部門將加強海洋環境監測，強化海產品等進口的檢驗檢疫，確保公眾健康和食品安全。

汪文斌說，日本福島「核汙染水排海」關乎重大國際公共利益，「不容含糊、不容閃失」。中方敦促日方「尊重科學，尊重事實，不要企圖將機構報告當做啟動排海的擋箭牌」，忠實履行國際道義責任和國際法義務，停止強推核汙染水排海計劃，以負責任方式處置核汙染水。

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