俄軍擬炸札波羅熱核電廠！　烏克蘭籲國際社會採取行動

▲俄軍傳隨時可能引爆札波羅熱核電廠。（圖／路透）

文／中央社基輔5日綜合外電報導

烏克蘭今天指控，俄羅斯準備破壞其占領的烏克蘭札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant），且已安裝爆裂物．籲請國際社會採取行動。

法新社報導，烏克蘭外交部在社群媒體發表聲明指出：「俄羅斯在札波羅熱核電廠部署軍事人員，在至少3個反應爐建立防禦工事，並且安裝爆裂物，恐直接釀成歐洲最大核電廠事故。」

此外，烏克蘭外交部聲明也提及：「這是世界應立即採取行動的時刻。」