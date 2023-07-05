鍾椅之戰發100份雞排祭品文　台灣迷因「Toyz雖敗猶榮」：照發

▲toyz對戰鍾培生，以TKO（技術性擊倒）落敗。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《拳上 Tha Cage》5日正式開打，Toyz與前老闆鍾培生大戰，最後以TKO（技術性擊倒）落敗。對此，臉書粉專「台灣迷因」先發祭品文，若Toyz獲勝就送100份雞排，沒想到最後Toyz落敗，「椅子雖然輸了，但我100份雞排照發」。

臉書粉專「台灣迷因」5日先發出祭品文，如果toyz打贏鍾培生，就會一間台北市的拾汣茶屋發100份雞排，「拜託一定要把他打爛，椅子靠你了」。然而，Toyz因體力耗盡，陷入挨打的局面，最後鍾培生以TKO技術擊倒（Technical Knock Out）取得勝利，擊敗Toyz。

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▲雖然Toyz落敗，但台灣迷因決定照發100份雞排。（圖／翻攝台灣迷因 taiwan meme臉書）



對此，「台灣迷因」表示，雖然Toyz輸了，但他仍照發100份雞排，近期會公布在哪間拾汣茶屋發，「短短3個月練成這樣，打得很不錯了，雖敗猶榮啦！X，Toyz加油！第一回合把練4年的鍾培生打成這樣，不愧是中路帝王，我椅粉我驕傲啦！」

網友看完紛紛留言，「謝謝椅子哥，排一個」、「看到第三回合就了解為啥鍾第一回合都在保留體力」、「椅子第一回合的閃躲超牛」、「感覺是一開始上頭了，太拼。導致後面沒體力，被敲幾拳就更容易暈」、「投胎輸，法庭輸，拳賽輸，真的只有奶頭贏」、「第一回合很猛，再練久一點也許有機會」。