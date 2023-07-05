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福島「核處理水」排海　南韓在野黨要求禁日本海產進口

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲日本「核處理水」可能在今年夏天排放入海，南韓在野黨要求禁日本海產進口。（圖／路透） 

文／中央社

日本「核處理水」可能在今年夏天排放入海，引發韓國民眾對海鮮、海鹽產品安全性憂慮，韓國最大在野黨共同民主黨今天要求立法全面禁止日本海產進口。

福島第一核電廠核處理水排放入海計畫，歷時兩年取得國際原子能總署（IAEA）認證符合國際安全標準，最快可能在今年8月正式運作，進一步引發鄰近韓國的反對聲浪。

對此，韓國政府表示尊重，但反對派則對IAEA報告公正性存疑，共同民主黨為此召開緊急會議，決定考慮提案立法，在日本未經韓國等鄰近國家同意下排放核處理水時，全面禁止日本海產進口。

同時，包括共同民主黨在內的4個在野黨將聯手，組成反對核處理水入海的國會議員組織，就此議題與國際機構及社會團體接觸。

對於核處理水入海問題，上任後積極改善韓日關係的尹錫悅政府主張以「科學根據」為基礎因應，韓國經濟副總理兼企劃財政部長秋慶鎬今天在國會就此重申，若IAEA以客觀科學方式進行調查，就必須尊重其結果，且在日方依IAEA規定進行核處理水排放前提下，韓方沒有理由反對。

先前傳出福島核處理水可能在今夏開始排放入海後，韓國國內就出現一波海鹽、海鮮搶購潮，從5月中至6月底為止，韓國大型超市emart及樂天超市的食鹽銷量都較去年同期上升150%以上。

韓國電視台SBS指出，不只食鹽，海帶、海苔等，海草製品也出現銷量增加跡象，可能與12年前311大地震引發海嘯導致福島核電廠核子事故時一樣，出現水產品缺貨潮。

韓國政府多次召開說明會、邀請國外學者背書，甚至出動國會議員及第一夫人金建希到海產市場大啖海鮮、為漁民加油打氣，但目前看來成效不彰。

根據民意調查機構蓋洛普韓國（Gallup Korea）6月底公布調查顯示，共78%韓國受訪者對日本排放核處理水計畫感到擔憂，選擇「非常擔憂」占比達到62%。

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