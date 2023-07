塔利班下令關閉阿富汗所有「女性美容院」　老闆娘：女人不是人嗎

▲塔利班下令關閉阿富汗所有「女性美容院」。(圖/達志影像/美聯社)



記者林彥臣/綜合報導

阿富汗臨時政府發言人4日證實,塔利班正在關閉國內所有的女性美容院。一位美容院的老闆娘甚至因此哭訴,塔利班一直針對女性施加限制,「難道女人不是人嗎」。這是塔利班政權繼「禁止女性受教育」、「禁止進入公共場所」、「禁止就業」的法令之後,對阿富汗女性權利和自由的最新限制。

根據《美聯社》報導,塔利班「勸善懲惡部」(Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)發言人穆哈吉爾(Mohammad Sidik Akif Mahajar)沒有透露禁令的實施細節,僅證實了社交媒體上流傳的一封命令函的內容。

勸善懲惡部6月24日在一封信函中傳達,阿富汗塔利班最高領導人阿洪扎達(Moulavi Haibatullah Akhunzada)的口頭命令,要求首都喀布爾及所有省份在1個月內撤銷所有美容院的經營許可,並在期限過後提交相應的關停報告。但信函沒有給出實施禁令的理由。

同日,聯合國阿富汗援助團在推特上發文,呼籲塔利班撤回關閉美容院的法令,「這種對女性權利的新限制將對經濟產生負面影響,並與支持女性創業相矛盾。援助團仍在和利益攸關方保持接觸,尋求撤銷禁令。」

阿富汗一位美容院老闆娘對《美聯社》表示,她的丈夫在2017年的一起汽車爆炸中喪生,她成立家裡唯一的經濟支柱,她運營的美容院每天能接待8到12名女性顧客。

老闆娘哭訴,「他們(塔利班)日復一日地對女性施加限制,為什麼他們只針對女性?我們不是人嗎?難道我們就沒有工作和生活的權利嗎?」