瓦格納營地帳篷照片曝光　傳將建第2個白俄羅斯營地

▲前白俄羅斯文化部長拉圖什科在推特發布瓦格納成員營地的照片。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國星球實驗室公司（Planet Labs）衛星影像先前拍攝到白俄羅斯境內一處廢棄軍事基地正在快速動工，推測將是傭兵組織瓦格納集團成員的安身之處。瓦格納成員在白俄羅斯境內營地的照片已在社群媒體上流傳，前白俄羅斯文化部長、異議人士拉圖什科分享3張照片，直說瓦格納成員已在阿西波維奇鎮（Osipovichi）設立第一個營地。

依據拉圖什科（Pavel Latushka）公開的照片，可見營地上有一排排白色帳篷，旁邊地上擺著許多木板及工具等。

另據每日郵報報導，營地最多可放置298頂帳篷，每個帳篷可容納30人，估計約有8000名瓦格納部隊轉移至白俄羅斯境內。消息指出，第一批瓦格納戰士已安置在白俄羅斯，進行坦克演習，下一個營地將建在白俄羅斯境內的巴拉納維奇（Baranovichi）附近。

瓦格納首腦普里格津發動的一日叛變落幕後，神隱白俄羅斯8天才首度打破沉默，強調瓦格納的使命是「打擊叛徒，動員社會」，同時呼籲俄國人支持瓦格納，因為他們比以往任何時候「都還需要大家的支持」。