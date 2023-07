瓦格納營地帳篷照片曝光　傳將建第2個白俄羅斯營地

▲前白俄羅斯文化部長拉圖什科在推特發布瓦格納成員營地的照片。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國星球實驗室公司(Planet Labs)衛星影像先前拍攝到白俄羅斯境內一處廢棄軍事基地正在快速動工,推測將是傭兵組織瓦格納集團成員的安身之處。瓦格納成員在白俄羅斯境內營地的照片已在社群媒體上流傳,前白俄羅斯文化部長、異議人士拉圖什科分享3張照片,直說瓦格納成員已在阿西波維奇鎮(Osipovichi)設立第一個營地。

依據拉圖什科(Pavel Latushka)公開的照片,可見營地上有一排排白色帳篷,旁邊地上擺著許多木板及工具等。

另據每日郵報報導,營地最多可放置298頂帳篷,每個帳篷可容納30人,估計約有8000名瓦格納部隊轉移至白俄羅斯境內。消息指出,第一批瓦格納戰士已安置在白俄羅斯,進行坦克演習,下一個營地將建在白俄羅斯境內的巴拉納維奇(Baranovichi)附近。

瓦格納首腦普里格津發動的一日叛變落幕後,神隱白俄羅斯8天才首度打破沉默,強調瓦格納的使命是「打擊叛徒,動員社會」,同時呼籲俄國人支持瓦格納,因為他們比以往任何時候「都還需要大家的支持」。

While head of PMC Wagner #Prigozhin, who moved to #Belarus at #Lukashenko's invitation, promises "new victories on front" in his new statements, his mercenaries are already setting up their first field camp near Osipovichi on territory of #Belarus.#Lukashenko sponsors war. pic.twitter.com/1hDHdrEzAA