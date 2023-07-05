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吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規　標示不實最高罰400萬

▲▼鱈魚怎麼分辨（圖／食藥署提供）

▲吃鱈魚狂瀉「恐是油魚」！食藥署另揭2大違規，標示不實最高罰400萬。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

消基會抽驗市售與網購生鮮水產品，發現「鱈魚」遭混充情形嚴重，不合格率達5成，呼籲主管機關多加宣導。食藥署表示，110年至111年間共稽核1732家業者，發現8家業者將「圓鱈」與「扁鱈」混充成「鱈魚」販售，共裁處31萬元罰鍰，今年度也會辦理30場說明會與教育訓練，讓業者夠清楚辨識。

曾有民眾點了「鱈魚」結果隔天狂放油屁、甚至拉了一層油，才驚覺自己吃下肚的是「油魚」。食藥署副署長林金富表示，油魚屬於帶鰆科魚類，常見熱帶和溫帶海洋，是棘鱗蛇鯖和異鱗蛇鯖的通稱，含有人體無法分解吸收的蠟酯，對於消化功能不佳的民眾，多食會有放油屁、解油便等腸胃不適症狀。

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林金富表示，雖然國內沒有禁食油魚，但業者若以油魚冒充鱈魚販售，將違反食品安全衛生管理法相關規定。除了油魚外，市售常見的鱈魚混充項目另有「圓鱈（俗稱智利海鱸）」與「扁鱈（俗稱大比目魚）」，前者屬於鱸形目，後者屬於扁形目，與鱈魚所屬的鱈形目完全不同，「混充販售就是違法」。

依據《食安法》第28條規定，「食品、食品添加物、食品用洗潔劑及經中央主管機關公告之食品器具、食品容器或包裝，其標示、宣傳或廣告，不得有不實、誇張或易生誤解之情形。」違者最高可處400萬元罰鍰。

林金富表示，食藥署透過發函、說明會、非登不可通知等方式，對業者加強宣導標示規定，並函知地方衛生局及餐飲相關公協會，請地方衛生局加強輔導業者。於112年度預計年底會完成30場說明會及教育訓練，截至7月5日已辦理9場。

食藥署也提醒，一般民眾在購買鱈魚商品時，其實不容易從外型加以分辨。因此，提醒民眾購買時多留意產品標示，正確識別魚種，才能買得安心，吃得放心。

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