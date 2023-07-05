三角飯糰「腥味爆漿」噁爛到快吐！　他無意發現超商黑心舉動

▲南韓網友在當地知名連鎖加盟超商品牌，買到遭店家刻意貼上新標籤販賣的過期飯糰。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

各位前往便利商店選購御飯糰、便當等即食食品會留意保存期限嗎？南韓一名網友日前在該國最大連鎖加盟超商品牌購買三角飯糰，然而回到家中吃一口時，卻覺得嘴巴裡充滿噁心的腥味，這時他才發現飯糰原本的保存期限標籤似乎被撕掉，旁邊再貼上一張新的標籤，對此超商坦承疏失。

根據韓媒《EDaily》、《韓國日報》，南韓一名網友本月3日在某網路論壇上發文表示，他最近在京畿道華城市知名超商「CU」的加盟店內購買一款三角飯糰，不過才吃了一口就覺得口感超級無敵怪，不僅飯吃起來硬硬的、像是未煮熟的生米，而美乃滋可能是放到壞掉了，竟然滿嘴都是噁心的腥味和酸味。

該名網友起初以為，自己可能是在不經意的情況下拿到過期的飯糰，因此他轉而注意到貼在飯糰背部的標籤，發現雖然包裝上的保存期限寫著7月4日過期，然而標籤左方卻又貼著疑似遭到人為撕毀的標籤，而仔細一看該標籤最底部的字跡，推測其圓形字體可能是原本被標示的保存期限，推測為6月30日。

網友表示，「（發文時，也就是購買飯糰當天）今天是7月3日，這就代表店家賣過期3天的商品，至於新標籤上的保存期限寫著7月4日，應該是預計販賣到4日吧。」

儘管該名網友之後向該間超商的店長請示，詢問店家飯糰上標註的保存期限是否為正確，但卻無法聽到具體回覆。

對此，該名網友決定向CU超商總公司詢問。經營CU超商的 BGF Retail才終於坦承疏失，今（5）日表示已就此事採取相對應的措施，包括研擬和該間加盟超商店家解約。