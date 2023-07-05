福島核廢水排放外交戰！岸田擬推動下周會晤尹錫悅　親自說明安全性

▲尹錫悅、岸田文雄5月21日在廣島國際會議場召開日韓元首會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從國際原子能總署（IAEA）昨（4）日在評估報告為日本背書後，日本政府今（5）日便表示，最快將從8月起排放福島核電廠「核處理水」，而首相岸田文雄6月底更在閣僚會議指示，必須向國內外鄭重說明、徵求諒解。消息指出，岸田文雄正推動下周北約組織（NATO）峰會時，向南韓總統尹錫悅親自說明。

根據日媒《每日新聞》，北約峰會11、12日將在立陶宛首都維爾紐斯舉行，因此岸田文雄正在推動在北約峰會上召開日韓元首峰會，針對福島第一核電廠核處理水海洋排放計畫的安全性、監控系統等向尹錫悅親自說明，預估說明內容將包含IAEA評估報告，報告認為福島核處理水的排放「符合國際安全標準」。

儘管南韓政府表示，會基於科學證據和理論支持IAEA在專業評估上的決定，但南韓國內依舊存在反對、質疑安全性的聲浪，尤其福島核電廠核處理水排放相關消息一出後，南韓民眾擔憂海鹽（天日鹽，食用鹽）會遭海洋輻射汙染，因此爆發搶購潮，而偏左派傾向的在野第一大黨共同民主黨也主導此次反對聲浪，黨代表李在明多次表示反對，甚至該黨有國會議員發起絕食抗議。

▲日本政府決定將福島核電廠125萬噸的輻射汙水排入海洋。（圖／路透）

一旦北約峰會的岸田文雄、尹錫悅會談定案，將是兩人今年5月在日本廣島舉辦的七大工業國組織（G7）峰會後，時隔2個多月再度會面。

而身為北約組織在亞太地區夥伴國的日本、南韓、澳洲、紐西蘭也正在協商是否在下周的北約峰會召開4國會談。

至於日本外相林芳正同樣也身為岸田政府說服各國理解排放核處理水之決定的重要功臣。日媒《讀賣新聞》指出，林芳正即將參加13至14日在印尼雅加達召開的東協區域論壇（ARF），目前正安排將和南韓交部長朴振、中國外交部長秦剛個別舉行會談，針對福島核電廠核處理水海洋排放計畫進行詳細說明。

不過根據《韓聯社》，南韓外交部當局人士表示，目前仍尚未決定與林芳正進行會談。